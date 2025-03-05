Отсрочка многодетному отцу — когда ТЦК может отказать

Многодетная семья. Фото: "Тернопільська правда"

Военнообязанный гражданин, имеющий троих или более детей, имеет право на отсрочку от мобилизации только тогда, когда все они являются несовершеннолетними. В противном случае даже факт самостоятельного, без матери, воспитания детей не дает права на оформление отсрочки.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка для многодетных

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанного населения.

Этот процесс был запущен после того, как на всей территории Украины объявили военное положение из-за полномасштабного вторжения российских войск.

Отсрочка от мобилизации есть у нескольких различных групп военнообязанных — в частности, у многодетных родителей.

Впрочем, не все родители, имеющие трех или более детей, могут получить отсрочку.

Когда статус многодетного не дает отсрочку

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что самостоятельно воспитывал четырех детей после того, как мать этих детей была лишена родительских прав.

При этом все эти дети уже являются совершеннолетними, то есть им исполнилось 18 лет. Мужчина поинтересовался, имеет ли он право на отсрочку от мобилизации.

Адвокат Юрий Айвазян напомнил, что даже в случае, когда военнообязанный гражданин воспитывал детей самостоятельно, право на отсрочку предоставляется только тогда, когда дети еще являются несовершеннолетними.

"От мобилизации освобождаются женщины и мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет", — подчеркнул юрист.

Наличие же совершеннолетних детей не дает права на отсрочку.

Напомним, мы ранее писали о том, какое именно заявление надо подать многодетному отцу в ТЦК, чтобы оформить отсрочку от мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, как долго продлится отсрочка для многодетного отца.