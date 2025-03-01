Відстрочка від мобілізації — Кабмін розширив список тих, хто може не йти служити

Чоловік оформлює відстрочку в ТЦК. Фото: ЖОТЦК

Відтепер право на відстрочку від мобілізації мають цивільні чоловіки, які пройшли російський полон. Для цього потрібно надати виписку з Єдиного реєстру осіб, яких було незаконно ув’язнено внаслідок війни.

Про це повідомив представник Кабміну у ВРУ Тарас Мельничук в Telegram.

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Зміни у мобілізації

За інформацією Мельничука, право на відстрочку від мобілізації тепер мають і особи, яких у законному порядку визнано такими, що були позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

"Передбачено, що документом, який підтверджує право на відстрочку вищезазначеної категорії осіб, є виписка із Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України", — йдеться у повідомленні.

Крім того, Кабінет Міністрів вніс зміни до переліку документів, які військовозобов’язані мають подавати для отримання відстрочки від мобілізації.

Повідомлення Мельничука у Telegram

Також ми писали, що Уряд вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних.

Нагадаємо, після перенесеної операції військовозобов’язані громадяни отримують відстрочку від мобілізації на певний короткий термін.