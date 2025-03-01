Відстрочка від мобілізації — Кабмін розширив список тих, хто може не йти служити

Ще одна категорія чоловіків може отримати відстрочку — хто саме
Відтепер право на відстрочку від мобілізації мають цивільні чоловіки, які пройшли російський полон. Для цього потрібно надати виписку з Єдиного реєстру осіб, яких було незаконно ув’язнено внаслідок війни.
Про це повідомив представник Кабміну у ВРУ Тарас Мельничук в Telegram.
Зміни у мобілізації
За інформацією Мельничука, право на відстрочку від мобілізації тепер мають і особи, яких у законному порядку визнано такими, що були позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.
"Передбачено, що документом, який підтверджує право на відстрочку вищезазначеної категорії осіб, є виписка із Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України", — йдеться у повідомленні.
Крім того, Кабінет Міністрів вніс зміни до переліку документів, які військовозобов’язані мають подавати для отримання відстрочки від мобілізації.
Також ми писали, що Уряд вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних.
Нагадаємо, після перенесеної операції військовозобов’язані громадяни отримують відстрочку від мобілізації на певний короткий термін.
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