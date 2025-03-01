Отсрочка от мобилизации — Кабмин расширил список тех, кто может не идти служить

Еще одна категория мужчин может получить отсрочку — кто именно
Отныне право на отсрочку от мобилизации имеют гражданские мужчины, которые прошли российский плен. Для этого нужно предоставить выписку из Единого реестра лиц, которые были незаконно заключены в результате войны.
Об этом сообщил представитель Кабмина в ВРУ Тарас Мельничук в Telegram.
Изменения в мобилизации
По информации Мельничука, право на отсрочку от мобилизации теперь имеют и лица, которые в законном порядке признаны такими, которые были лишены личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.
"Предусмотрено, что документом, подтверждающим право на отсрочку вышеупомянутой категории лиц, является выписка из Единого реестра лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины", — говорится в сообщении.
Кроме того, Кабинет Министров внес изменения в перечень документов, которые военнообязанные должны подавать для получения отсрочки от мобилизации.
Также мы писали, что Правительство внесло изменения в порядок бронирования военнообязанных.
Напомним, что после перенесенной операции военнообязанные граждане получают отсрочку от мобилизации на определенный короткий срок.
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