Отсрочка от мобилизации — Кабмин расширил список тех, кто может не идти служить

Мужчина оформляет отсрочку в ТЦК. Фото: ЖОТЦК

Отныне право на отсрочку от мобилизации имеют гражданские мужчины, которые прошли российский плен. Для этого нужно предоставить выписку из Единого реестра лиц, которые были незаконно заключены в результате войны.

Об этом сообщил представитель Кабмина в ВРУ Тарас Мельничук в Telegram.

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Изменения в мобилизации

По информации Мельничука, право на отсрочку от мобилизации теперь имеют и лица, которые в законном порядке признаны такими, которые были лишены личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

"Предусмотрено, что документом, подтверждающим право на отсрочку вышеупомянутой категории лиц, является выписка из Единого реестра лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины", — говорится в сообщении.

Кроме того, Кабинет Министров внес изменения в перечень документов, которые военнообязанные должны подавать для получения отсрочки от мобилизации.

Сообщение Мельничука в Telegram

Также мы писали, что Правительство внесло изменения в порядок бронирования военнообязанных.

Напомним, что после перенесенной операции военнообязанные граждане получают отсрочку от мобилизации на определенный короткий срок.