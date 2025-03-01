Відстрочка прооперованому громадянину — скільки часу має військовозобов'язаний на відновлення після операції

Громадянин на прийомі у лікаря. Фото: "Діасервіс"

Після перенесеної операції військовозобов’язані громадяни отримують відстрочку від мобілізації на певний короткий термін. Зазвичай така відстрочка може тривати від 6 до 12 місяців, але у деяких випадках цей термін може бути меншим.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євген Корнійчук.

Читайте також:

Відстрочка прооперованим військовозобов’язаним

Військовозобов’язані громадяни, які перенесли операцію, отримують відстрочку від мобілізації.

Юрист Євген Корнійчук пояснив, що термін відстрочки визначає комісія при ТЦК.

"Може бути різний термін, залежно від епікризу, що там зазначено, який термін на реабілітацію", — зазначив Корнійчук.

Скільки триватиме відстрочка після операції

Юрист деталізував діапазон відстрочки, яку можуть отримати громадяни після операції.

"Громадяни, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я, отримують відстрочку на термін 6-12 місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії)", — підкреслив Євген Корнійчук.

Він додав, що у деяких випадках можуть дати й менший термін.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна оформити відстрочку від мобілізації без актуального військово-облікового документу.

Додамо, ми повідомляли про те, чи може відсутність особистих даних про сім'ю впливати на відстрочку.