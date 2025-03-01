Отсрочка прооперированному гражданину — сколько времени у военнообязанного на восстановление после операции

Отсрочка после операции — какие сроки очерчивает ТЦК
После перенесенной операции военнообязанные граждане получают отсрочку от мобилизации на определенный короткий срок. Обычно такая отсрочка может длиться от 6 до 12 месяцев, но в некоторых случаях этот срок может быть меньше.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Евгений Корнийчук.
Отсрочка прооперированным военнообязанным
Военнообязанные граждане, которые перенесли операцию, получают отсрочку от мобилизации.
Юрист Евгений Корнийчук пояснил, что срок отсрочки определяет комиссия при ТЦК.
"Может быть разный срок, в зависимости от эпикриза, указанного там, какой срок на реабилитацию", — отметил Корнийчук.
Сколько продлится отсрочка после операции
Юрист детализировал диапазон отсрочки, которую могут получить граждане после операции.
"Граждане, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья, получают отсрочку на срок 6-12 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии)", — подчеркнул Евгений Корнийчук.
Он добавил, что в некоторых случаях могут дать и меньший срок.
Напомним, мы ранее писали о том, можно ли оформить отсрочку от мобилизации без актуального военно-учетного документа.
Добавим, мы сообщали о том, может ли отсутствие личных данных о семье влиять на отсрочку.
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