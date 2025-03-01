Отсрочка прооперированному гражданину — сколько времени у военнообязанного на восстановление после операции

Гражданин на приеме у врача. Фото: "Діасервіс"

После перенесенной операции военнообязанные граждане получают отсрочку от мобилизации на определенный короткий срок. Обычно такая отсрочка может длиться от 6 до 12 месяцев, но в некоторых случаях этот срок может быть меньше.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Евгений Корнийчук.

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Военнообязанные граждане, которые перенесли операцию, получают отсрочку от мобилизации.

Юрист Евгений Корнийчук пояснил, что срок отсрочки определяет комиссия при ТЦК.

"Может быть разный срок, в зависимости от эпикриза, указанного там, какой срок на реабилитацию", — отметил Корнийчук.

Сколько продлится отсрочка после операции

Юрист детализировал диапазон отсрочки, которую могут получить граждане после операции.

"Граждане, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья, получают отсрочку на срок 6-12 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии)", — подчеркнул Евгений Корнийчук.

Он добавил, что в некоторых случаях могут дать и меньший срок.

Напомним, мы ранее писали о том, можно ли оформить отсрочку от мобилизации без актуального военно-учетного документа.

Добавим, мы сообщали о том, может ли отсутствие личных данных о семье влиять на отсрочку.