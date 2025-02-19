Відстрочка для асистентів вчителів -кому можна оформити

Педагог на уроці. Фото: Depositphotos

Асистент учителя має право на відстрочку від мобілізації у особливий період, бо ця посада є педагогічною. Для оформлення відстрочки педагогічне навантаження асистента учителя не повинно бути меншим за 0,75 ставки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Відстрочка для асистента учителя

Право на відстрочку мають не тільки учителі, а й низка інших працівників шкіл та інших навчальних закладів. Зокрема, таке право надається і асистентам учителів.

"Асистент вчителя є педагогічною посадою згідно переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників", — пояснив юрист Владислав Дерій.

Він додав, що для отримання відстрочки асистенту учителя потрібно працювати не менше ніж на 0,75 ставки на цій посаді.

Документи, потрібні для оформлення відстрочки

Для оформлення відстрочки асистент учителя має надати до ТЦК відповідний набір документів.

Це, зокрема:

заява про відстрочку;

довідка закладу освіти про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці;

військово-обліковий документ;

копії паспорта та ідентифікаційного коду.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи розповсюджується відстрочка для учителів на період шкільних канікул.

Додамо, ми повідомляли про те, які документи потрібно надати педагогу до ТЦК для оформлення відстрочки.