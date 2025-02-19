Отсрочка для ассистентов учителей — кому можно оформить

Педагог на уроке. Фото: Depositphotos

Ассистент учителя имеет право на отсрочку от мобилизации в особый период, потому что эта должность является педагогической. Для оформления отсрочки педагогическая нагрузка ассистента учителя не должна быть меньше 0,75 ставки.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Читайте также:

Отсрочка для ассистента учителя

Право на отсрочку имеют не только учителя, но и ряд других работников школ и других учебных заведений. В частности, такое право предоставляется и ассистентам учителей.

"Ассистент учителя является педагогической должностью согласно перечню должностей педагогических и научно-педагогических работников", — пояснил юрист Владислав Дерий.

Он добавил, что для получения отсрочки ассистенту учителя нужно работать не менее чем на 0,75 ставки на этой должности.

Документы, необходимые для оформления отсрочки

Для оформления отсрочки ассистент учителя должен предоставить в ТЦК соответствующий набор документов.

Это, в частности:

заявление об отсрочке;

справка учебного заведения о занимаемой должности по основному месту работы и размер доли ставки при оплате труда;

военно-учетный документ;

копии паспорта и идентификационного кода.

Напомним, мы ранее писали о том, распространяется ли отсрочка для учителей на период школьных каникул.

Добавим, мы сообщали о том, какие документы нужно предоставить педагогу в ТЦК для оформления отсрочки.