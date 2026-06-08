Арешт коштів: ТЦК не мав права цього робити без візиту порушника обліку

Громадянин пише заяву в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Територіальний центр комплектування має право заблокувати рахунки порушника військового обліку. Але заочно зробити це неможливо. Для того, аби оформити блокування, потрібно скласти протокол у присутності самого громадянина.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Штрафи, розшук і блокування рахунків

Громадянин, який перебуває на військовому обліку, повинен дотримуватися усіх вимог і виконувати правила військового обліку. У випадку ігнорування чи порушення цих правил громадянин може бути оштрафований.

У подальшому щодо громадянина, який не сплатить штраф, можуть бути застосовані додаткові санкції. Це, зокрема, оголошення в розшук і навіть блокування рахунків.

До юристів звернувся громадянин, який виявив, що його рахунки були заблоковані. Чоловік поцікавився, чи мав територіальний центр комплектування право на такий крок.

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Блокування рахунків тільки після візиту до ТЦК

Громадянин додав, що йому надходив лист на пошту, імовірно, від ТЦК. Але чоловік той лист не отримав. Громадянин уточнив, чи міг центр комплектування арештовувати рахунки без оформлення документів за його, порушника, присутності.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, зазначили, що територіальний центр комплектування має право блокувати рахунки. Але справді, без візиту порушника до ТЦК і оформлення відповідних документів це неможливо зробити.

Адвокат Юрій Айвазян наголосив: "Якщо це постанова від ТЦК, то передувати останній повинен був протокол. Протокол же, в свою чергу, повинні були скласти у Вашій присутності".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, яку суму дозволено знімати з арештованих рахунків у 2026 році.

В Україні борги з громадян в рамках виконавчого провадження стягують за новими правилами. Наприклад, нерухомість можна втратити, якщо борг перевищує суму у понад 400 000 гривень. При цьому вилучення відбуватиметься лише у крайніх випадках.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, які кошти вважаються захищеними від блокування та арешту.

В Україні можуть накласти арешт і заблокувати рахунок, якщо фізична особа має непогашені борги. Однак виконавче провадження не поширюється на деякі види фінансових виплат. А картки, на які надходять ці кошти, захищені від дій та рішень контролюючого органу.