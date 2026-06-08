Арест средств: ТЦК не имел права этого делать без визита нарушителя учета
Территориальный центр комплектования имеет право заблокировать счета нарушителя воинского учета. Но заочно сделать это невозможно. Для того, чтобы оформить блокировку, нужно составить протокол в присутствии самого гражданина.
Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".
Штрафы, розыск и блокировка счетов
Гражданин, состоящий на воинском учете, должен соблюдать все требования и выполнять правила воинского учета. В случае игнорирования или нарушения этих правил гражданин может быть оштрафован.
В дальнейшем в отношении гражданина, который не оплатит штраф, могут быть применены дополнительные санкции. Это, в частности, объявление в розыск и даже блокировка счетов.
К юристам обратился гражданин, который обнаружил, что его счета были заблокированы. Мужчина поинтересовался, имел ли территориальный центр комплектования право на такой шаг.
Блокировка счетов только после визита в ТЦК
Гражданин добавил, что ему приходило письмо на почту, вероятно, от ТЦК. Но мужчина то письмо не получил. Гражданин уточнил, мог ли центр комплектования арестовывать счета без оформления документов в его, нарушителя, присутствии.
Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что территориальный центр комплектования имеет право блокировать счета. Но действительно, без визита нарушителя в ТЦК и оформления соответствующих документов это невозможно сделать.
Адвокат Юрий Айвазян отметил: "Если это постановление от ТЦК, то предшествовать последнему должен был протокол. Протокол же, в свою очередь, должны были составить в Вашем присутствии".
Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какую сумму разрешено снимать с арестованных счетов в 2026 году.
В Украине долги с граждан в рамках исполнительного производства взыскивают по новым правилам. Например, недвижимость можно потерять, если долг превышает сумму в более 400 000 гривен. При этом изъятие будет происходить только в крайних случаях.
Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, какие средства считаются защищенными от блокировки и ареста.
В Украине могут наложить арест и заблокировать счет, если физическое лицо имеет непогашенные долги. Однако исполнительное производство не распространяется на некоторые виды финансовых выплат. А карточки, на которые поступают эти средства, защищены от действий и решений контролирующего органа.