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Главная ТЦК Арест средств: ТЦК не имел права этого делать без визита нарушителя учета

Арест средств: ТЦК не имел права этого делать без визита нарушителя учета

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 00:30
Арест средств: ТЦК не имел права этого делать без визита нарушителя учета
Гражданин пишет заявление в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Территориальный центр комплектования имеет право заблокировать счета нарушителя воинского учета. Но заочно сделать это невозможно. Для того, чтобы оформить блокировку, нужно составить протокол в присутствии самого гражданина.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Штрафы, розыск и блокировка счетов

Гражданин, состоящий на воинском учете, должен соблюдать все требования и выполнять правила воинского учета. В случае игнорирования или нарушения этих правил гражданин может быть оштрафован.

В дальнейшем в отношении гражданина, который не оплатит штраф, могут быть применены дополнительные санкции. Это, в частности, объявление в розыск и даже блокировка счетов.

К юристам обратился гражданин, который обнаружил, что его счета были заблокированы. Мужчина поинтересовался, имел ли территориальный центр комплектования право на такой шаг.

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Блокировка счетов только после визита в ТЦК

Гражданин добавил, что ему приходило письмо на почту, вероятно, от ТЦК. Но мужчина то письмо не получил. Гражданин уточнил, мог ли центр комплектования арестовывать счета без оформления документов в его, нарушителя, присутствии.

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что территориальный центр комплектования имеет право блокировать счета. Но действительно, без визита нарушителя в ТЦК и оформления соответствующих документов это невозможно сделать.

Адвокат Юрий Айвазян отметил: "Если это постановление от ТЦК, то предшествовать последнему должен был протокол. Протокол же, в свою очередь, должны были составить в Вашем присутствии".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какую сумму разрешено снимать с арестованных счетов в 2026 году.

В Украине долги с граждан в рамках исполнительного производства взыскивают по новым правилам. Например, недвижимость можно потерять, если долг превышает сумму в более 400 000 гривен. При этом изъятие будет происходить только в крайних случаях.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, какие средства считаются защищенными от блокировки и ареста.

В Украине могут наложить арест и заблокировать счет, если физическое лицо имеет непогашенные долги. Однако исполнительное производство не распространяется на некоторые виды финансовых выплат. А карточки, на которые поступают эти средства, защищены от действий и решений контролирующего органа.

военный учет ТЦК и СП блокирование
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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