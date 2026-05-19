Що зробити до кінця травня 2026, щоб привабити удачу: народні прикмети

Травень добігає кінця, а народні прикмети кажуть: саме зараз у ваше життя можна привабити удачу на увесь рік. Наші предки вірили, що останні дні цього місяця мають особливу силу, адже природа вже набрала повної енергії й готова нею ділитися. І для позитивних змін не потрібні складні ритуали чи дорогі покупки.

Новини.LIVE розповідає, які прості дії варто встигнути зробити до кінця травня, щоб притягнути добробут, гармонію та велику удачу.

П'ять справ, які варто зробити до кінця травня 2026 за народними прикметами

1. Посадіть хоча б одну рослину

За українськими народними прикметами, посадити щось власноруч до завершення травня означає запросити у своє життя достаток і розвиток. Це може бути квітка, зелень на підвіконні чи овоч на городі. Разом із ростом рослини зростатимуть ваші можливості, прибутки і життєва енергія.

2. Вмийтеся ранковою росою

Ранкова роса здавна вважається символом очищення, молодості та сили. Наші предки вірили, якщо до сходу сонця вмитися росою або пройтися босоніж по вологій траві, можна змити втому, позбутися негативу та наповнитися життєвою енергією.

3. Наведіть лад у домі

Кінець травня — ідеальний час для очищення простору. Чистий дім символізує відкритість до нових можливостей, приємних змін і добрих новин. У народі вірили: якщо оселя захаращена старими речами, у неї не прийде щастя. Варто зробити генеральне прибирання:

вимити вікна;

витерти пилюку навіть у найвіддаленіших куточках оселі;

позбутися зайвого;

віддати непотрібні речі тим, кому вони стануть у пригоді.

4. Зробіть добру справу

Добро, зроблене в цей період, повертається у подвійному розмірі та відкриває шлях до великої удачі. Допоможіть людині, яка цього потребує, нагодуйте безпритульну тварину, підтримайте добрим словом або поділіться тим, що маєте. Робіть це від чистого серця та з добрими помислами.

5. Відпустіть образи та уникайте сварок

Наші предки були переконані: конфлікти наприкінці травня можуть затягнути смугу непорозумінь на довгий час. Важливо завершити цей місяць із легким серцем. Якщо маєте давню образу, спробуйте її відпустити. Якщо назріває сварка, краще стриматися. Позитивний настрій і внутрішній спокій допоможуть увійти в літо з новими силами та притягнути щасливі події.

