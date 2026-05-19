Главная Праздники Сделайте это до конца мая 2026: пять дел, которые принесут удачу

Сделайте это до конца мая 2026: пять дел, которые принесут удачу

Дата публикации 19 мая 2026 16:44
Что сделать до конца мая 2026, чтобы привлечь удачу: народные приметы
Красивая девушка в украинском наряде. Фото: Pinterest

Май подходит к концу, а народные приметы говорят: именно сейчас в вашу жизнь можно привлечь удачу на весь год. Наши предки верили, что последние дни этого месяца имеют особую силу, ведь природа уже набрала полной энергии и готова ею делиться. И для положительных изменений не нужны сложные ритуалы или дорогие покупки.

Новини.LIVE рассказывает, какие простые действия стоит успеть сделать до конца мая, чтобы притянуть благополучие, гармонию и большую удачу.

Пять дел, которые стоит сделать до конца мая 2026 по народным приметам

1. Посадите хотя бы одно растение

По украинским народным приметам, посадить что-то собственноручно до конца мая означает пригласить в свою жизнь достаток и развитие. Это может быть цветок, зелень на подоконнике или овощ на огороде. Вместе с ростом растения будут расти ваши возможности, доходы и жизненная энергия.

2. Умойтесь утренней росой

Утренняя роса издавна считается символом очищения, молодости и силы. Наши предки верили, если до восхода солнца умыться росой или пройтись босиком по влажной траве, можно смыть усталость, избавиться от негатива и наполниться жизненной энергией.

3. Наведите порядок в доме

Конец мая — идеальное время для очищения пространства. Чистый дом символизирует открытость к новым возможностям, приятным переменам и хорошим новостям. В народе верили: если дом захламлен старыми вещами, в него не придет счастье. Стоит сделать генеральную уборку:

  • вымыть окна;
  • вытереть пыль даже в самых отдаленных уголках дома;
  • избавиться от лишнего;
  • отдать ненужные вещи тем, кому они пригодятся.

4. Сделайте доброе дело

Добро, сделанное в этот период, возвращается в двойном размере и открывает путь к большой удаче. Помогите человеку, который в этом нуждается, накормите бездомное животное, поддержите добрым словом или поделитесь тем, что имеете. Делайте это от чистого сердца и с добрыми помыслами.

5. Отпустите обиды и избегайте ссоры

Наши предки были убеждены: конфликты в конце мая могут затянуть полосу недоразумений на долгое время. Важно завершить этот месяц с легким сердцем. Если есть давняя обида, попробуйте ее отпустить. Если назревает ссора, лучше сдержаться. Позитивный настрой и внутреннее спокойствие помогут войти в лето с новыми силами и притянуть счастливые события.

Ранее мы делились календарем праздников на июнь 2026 года, который подскажет, сколько будет выходных и какие важные события встретим в первый месяц лета.

Также узнавайте, когда мы встретим День вышиванки в 2026 году и какие традиции праздника.

