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Зі Старим Новим роком 2025 — веселі побажання у листівках і прозі

13 січня 2025 05:05
Світлана Конюшенко - Редактор
Зі Старим Новим роком 2025 — веселі та щирі привітання у листівках, прозі та віршах
Родина відзначає Новий рік. Фото: istockphoto.com
Світлана Конюшенко - Редактор

Старий Новий рік 2025 — це ще одна нагода подарувати близьким тепло і гарний настрій. Це свято, що виникло внаслідок переходу з юліанського на григоріанський календар, відзначається з 13 на 14 січня і завжди приносить особливу атмосферу радості.

У нашій добірці ви знайдете найкращі привітання зі Старим Новим роком у віршах, прозі, своїми словами та у яскравих й красивих листівках. Читайте далі та обирайте теплі й душевні побажання до цього унікального свята!

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Старий Новий рік 2025 — веселі та щирі вірші українською мовою

Щоб рік старий погане все забрав,
Про добрі справи нагадав.
Щоб свято за столом сім’ю зібрало
Та щастя в домі панувало.
Щоб сміх дитячий лунав,
Господь від бід оберігав.
Щоб правило світом добро,
Перемогти все зло могло.
Зі святом!

***

Тільки в нашого народу,
Є таке чудове свято,
Щоби через тижні два,
Новий рік знов зустрічати.
Будьте ж вдвічі щасливіші,
Ще багатші й здоровіші,
Радості на цілий вік,
Зичить Старий Новий рік!

***

Привітати хочу вас
Зі Старим Новим роком,
Хай добро, достаток, щастя
Не обійдуть боком.
Мир в сім'ї хай вашій буде,
Радість, розуміння.
Процвітання вам бажаю.
Тепла і терпіння.

***

Старий Новий рік наступає,
Все лихе з собою забирає.
Хай взамін щастя подарує,
Добро та успіх вам змайструє.
Щоб здоровою була родина,
Цінувалася кожна хвилина.
Щоб моменти старі береглись,
А пісні новорічні лились.

***

Старий Новий рік — це свято,
Відзначаємо завзято.
І сьогодні саме з ним
Привітання шлю в ваш дім!
Хай цей рік буде багатим
Та здоровим в вашій хаті.
Хай виконує бажання,
Найщиріші сподівання!
Принесе усім фінансів,
Щирих роздає авансів.
Приводів дарує класних,
Стане роком змін прекрасних!

***

Хай прибутки та достатки,
Не минають вашу хатку,
Хай ведеться й прибуває,
Щастя хай вас не минає,
Радості на кожнім кроці,
В Старому Новому році!

***

Іще одне прийшло зимове свято —
Постукав в двері Новий рік Старий!
Бажаю вам здоров’я й силу мати
Його стрічати ще багато літ.
Хай в домі буде мир, любов, достаток,
Хай сміх лунає в стінах кожний день,
Із друзями, сім’єю святкувати
І заспівати радісних пісень.

Привітання зі Старим Новим роком 2025 у прозі та своїми словами 

Дорогі друзі, вітаю зі Старим Новим роком! У цей нелегкий час бажаю кожному з нас сили, віри та витримки. Нехай наша країна знайде довгоочікуваний мир, а кожна родина відчує тепло й підтримку близьких. Нехай 2025 рік принесе перемогу, зцілення ран і відновлення. Віримо в наше світле майбутнє та єдність, яка робить нас непереможними!

***

Сьогодні Старий Новий рік — чарівний момент, коли можна знову загадати бажання! Нехай у це свято серце відкриється для дива, а душа наповниться світлом і теплом. Бажаю, щоб усі задумані мрії здійснилися, а рік приніс щастя, натхнення та нові звершення!

***

Зі Старим Новим роком, Україно! У цей особливий день бажаю всім миру, спокою та безпеки. Нехай серця наповнюються надією, а наша єдність стане запорукою перемоги. Бажаю кожній родині тепла, затишку та впевненості у завтрашньому дні. Пам’ятаймо: разом ми здолаємо будь-які випробування. Слава Україні!

***

Вітаю зі Старим Новим роком! Бажаю добробуту, миру та багато радісних моментів. Нехай новий рік за доброю традицією подарує справжнє диво, принесе в оселю щастя, любов і гармонію. Нехай ваше серце завжди буде сповнене теплих емоцій, а життя — радісними новинами.

***

Нехай у 2025 році розпочнеться нова, щаслива сторінка вашого життя! Бажаю багато веселих пригод, чудових досягнень і незабутніх моментів. Нехай усе найкраще знайде дорогу у ваш дім, а святковий настрій супроводжує вас щодня.

***

Вітаю зі Старим Новим роком! Бажаю, щоб цей рік став часом великих звершень і яскравих емоцій. Нехай старі турботи й проблеми залишаться позаду, а попереду будуть тільки щасливі дні, нові можливості та справжнє диво!

***

Друзі, зі Старим Новим роком! Нехай цей рік стане роком нашої перемоги. Бажаю кожному з нас міцного здоров’я, сили духу й невичерпної віри в краще. Нехай українська земля буде вільною та мирною, а кожна оселя наповниться радістю й теплом. Ми вистоїмо, бо наша правда сильніша за будь-яке зло!

***

Зі Старим Новим роком! Нехай цей рік принесе світло й спокій у кожну домівку. Бажаю міцного здоров'я, витримки й сил для боротьби за краще майбутнє. Нехай ворог відступить, а ми зможемо знову радіти простим речам. Пам'ятаймо, що кожна добра справа наближає нас до перемоги. Мирного та щасливого Нового року!

Красиві листівки зі Старим Новим роком 2025

Красиві листівки зі Старим Новим роком 2025
Привітання зі Старим Новим роком 2025. Фото: Новини.LIVE
Привітання зі Старим Новим роком 2025 у листівках
Привітання зі Старим Новим роком 2025. Фото: Новини.LIVE
Старий Новий рік 2025 — веселі та щирі привітання
Привітання зі Старим Новим роком 2025. Фото: Новини.LIVE
Зі Старим Новим роком 2025 — веселі побажання у листівках
Привітання зі Старим Новим роком 2025. Фото: Новини.LIVE
Зі Старим Новим роком 2025 — веселі та щирі привітання у листівках
Привітання зі Старим Новим роком 2025. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання зі Старим Новим роком 2025

 

 

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23:48 У Латвії закінчили навчання бійці ЗСУ — скільки підготовано

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23:41 Глава МЗС Естонії заявив, що війська КНДР змінили суть агресії РФ

23:13 Сибіга закликав Естонію обмежити видачу багаторазових віз РФ

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