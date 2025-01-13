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Со Старым Новым годом 2025 — веселые пожелания в открытках, прозе

13 января 2025 05:05
Светлана Конюшенко - Редактор
Со Старым Новым годом 2025 — веселые и искренние поздравления в открытках, прозе и стихах
Семья отмечает Новый год. Фото: istockphoto.com
Светлана Конюшенко - Редактор

Старый Новый год 2025 — это еще один повод подарить близким тепло и хорошее настроение. Этот праздник, возникший вследствие перехода с юлианского на григорианский календарь, отмечается с 13 на 14 января и всегда приносит особую атмосферу радости.

В нашей подборке вы найдете лучшие поздравления со Старым Новым годом в стихах, прозе, своими словами и в ярких и красивых открытках. Читайте далее и выбирайте теплые и душевные пожелания к этому уникальному празднику!

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Старый Новый год 2025 — веселые и искренние стихи на украинском языке

Щоб рік старий погане все забрав,
Про добрі справи нагадав.
Щоб свято за столом сім’ю зібрало
Та щастя в домі панувало.
Щоб сміх дитячий лунав,
Господь від бід оберігав.
Щоб правило світом добро,
Перемогти все зло могло.
Зі святом!

***

Тільки в нашого народу,
Є таке чудове свято,
Щоби через тижні два,
Новий рік знов зустрічати.
Будьте ж вдвічі щасливіші,
Ще багатші й здоровіші,
Радості на цілий вік,
Зичить Старий Новий рік!

***

Привітати хочу вас
Зі Старим Новим роком,
Хай добро, достаток, щастя
Не обійдуть боком.
Мир в сім'ї хай вашій буде,
Радість, розуміння.
Процвітання вам бажаю.
Тепла і терпіння.

***

Старий Новий рік наступає,
Все лихе з собою забирає.
Хай взамін щастя подарує,
Добро та успіх вам змайструє.
Щоб здоровою була родина,
Цінувалася кожна хвилина.
Щоб моменти старі береглись,
А пісні новорічні лились.

***

Старий Новий рік — це свято,
Відзначаємо завзято.
І сьогодні саме з ним
Привітання шлю в ваш дім!
Хай цей рік буде багатим
Та здоровим в вашій хаті.
Хай виконує бажання,
Найщиріші сподівання!
Принесе усім фінансів,
Щирих роздає авансів.
Приводів дарує класних,
Стане роком змін прекрасних!

***

Хай прибутки та достатки,
Не минають вашу хатку,
Хай ведеться й прибуває,
Щастя хай вас не минає,
Радості на кожнім кроці,
В Старому Новому році!

***

Іще одне прийшло зимове свято —
Постукав в двері Новий рік Старий!
Бажаю вам здоров’я й силу мати
Його стрічати ще багато літ.
Хай в домі буде мир, любов, достаток,
Хай сміх лунає в стінах кожний день,
Із друзями, сім’єю святкувати
І заспівати радісних пісень.

Поздравления со Старым Новым годом 2025 в прозе и своими словами

Дорогие друзья, поздравляю со Старым Новым годом! В это нелегкое время желаю каждому из нас силы, веры и выдержки. Пусть наша страна обретет долгожданный мир, а каждая семья почувствует тепло и поддержку близких. Пусть 2025 год принесет победу, исцеление ран и восстановление. Верим в наше светлое будущее и единство, которое делает нас непобедимыми!

***

Сегодня Старый Новый год — волшебный момент, когда можно снова загадать желание! Пусть в этот праздник сердце откроется для чуда, а душа наполнится светом и теплом. Желаю, чтобы все задуманные мечты осуществились, а год принес счастье, вдохновение и новые свершения!

***

Со Старым Новым годом, Украина! В этот особый день желаю всем мира, спокойствия и безопасности. Пусть сердца наполняются надеждой, а наше единство станет залогом победы. Желаю каждой семье тепла, уюта и уверенности в завтрашнем дне. Помните: вместе мы преодолеем любые испытания. Слава Украине!

***

Поздравляю со Старым Новым годом! Желаю благополучия, мира и много радостных моментов. Пусть новый год по доброй традиции подарит настоящее чудо, принесет в дом счастье, любовь и гармонию. Пусть ваше сердце всегда будет наполнено теплыми эмоциями, а жизнь — радостными новостями.

***

Пусть в 2025 году начнется новая, счастливая страница вашей жизни! Желаю много веселых приключений, замечательных достижений и незабываемых моментов. Пусть все самое лучшее найдет дорогу в ваш дом, а праздничное настроение сопровождает вас каждый день.

***

Поздравляю со Старым Новым годом! Желаю, чтобы этот год стал временем больших свершений и ярких эмоций. Пусть старые заботы и проблемы останутся позади, а впереди будут только счастливые дни, новые возможности и настоящее чудо!

***

Друзья, со Старым Новым годом! Пусть этот год станет годом нашей победы. Желаю каждому из нас крепкого здоровья, силы духа и неисчерпаемой веры в лучшее. Пусть украинская земля будет свободной и мирной, а каждый дом наполнится радостью и теплом. Мы выстоим, потому что наша правда сильнее любого зла!

***

Со Старым Новым годом! Пусть этот год принесет свет и покой в каждый дом. Желаю крепкого здоровья, выдержки и сил для борьбы за лучшее будущее. Пусть враг отступит, а мы сможем снова радоваться простым вещам. Помните, что каждое доброе дело приближает нас к победе. Мирного и счастливого Нового года!

Красивые открытки со Старым Новым годом 2025

Красивые открытки со Старым Новым годом 2025
Поздравление со Старым Новым годом 2025. Фото: Новини.LIVE
Поздравление со Старым Новым годом 2025 в открытках
Поздравление с Старым Новым годом 2025. Фото: Новини.LIVE
Старый Новый год 2025 - веселые и искренние поздравления
Поздравление со Старым Новым годом 2025. Фото: Новини.LIVE
Со Старым Новым годом 2025 - веселые пожелания в открытках
Поздравление со Старым Новым годом 2025. Фото: Новини.LIVE
Со Старым Новым годом 2025 - веселые и искренние поздравления в открытках
Поздравление со Старым Новым годом 2025. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления со Старым Новым годом 2025

 

 

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04:21 Сырский показал видео, как ВСУ уничтожают оккупантов и их технику

03:55 Стало известно, сколько ПВО сбила вражеских целей за неделю

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

03:26 "Азов" ищет людей, которые умело фотографируют — вакансия в полку

03:21 Сова сбила дрон россиян, который разведывал позиции ВСУ (видео)

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