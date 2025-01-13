Со Старым Новым годом 2025 — веселые и искренние поздравления в открытках, прозе и стихах

Семья отмечает Новый год. Фото: istockphoto.com

Старый Новый год 2025 — это еще один повод подарить близким тепло и хорошее настроение. Этот праздник, возникший вследствие перехода с юлианского на григорианский календарь, отмечается с 13 на 14 января и всегда приносит особую атмосферу радости.

В нашей подборке вы найдете лучшие поздравления со Старым Новым годом в стихах, прозе, своими словами и в ярких и красивых открытках. Читайте далее и выбирайте теплые и душевные пожелания к этому уникальному празднику!

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Щоб рік старий погане все забрав,

Про добрі справи нагадав.

Щоб свято за столом сім’ю зібрало

Та щастя в домі панувало.

Щоб сміх дитячий лунав,

Господь від бід оберігав.

Щоб правило світом добро,

Перемогти все зло могло.

Зі святом!

***

Тільки в нашого народу,

Є таке чудове свято,

Щоби через тижні два,

Новий рік знов зустрічати.

Будьте ж вдвічі щасливіші,

Ще багатші й здоровіші,

Радості на цілий вік,

Зичить Старий Новий рік!

***

Привітати хочу вас

Зі Старим Новим роком,

Хай добро, достаток, щастя

Не обійдуть боком.

Мир в сім'ї хай вашій буде,

Радість, розуміння.

Процвітання вам бажаю.

Тепла і терпіння.

***

Старий Новий рік наступає,

Все лихе з собою забирає.

Хай взамін щастя подарує,

Добро та успіх вам змайструє.

Щоб здоровою була родина,

Цінувалася кожна хвилина.

Щоб моменти старі береглись,

А пісні новорічні лились.

***

Старий Новий рік — це свято,

Відзначаємо завзято.

І сьогодні саме з ним

Привітання шлю в ваш дім!

Хай цей рік буде багатим

Та здоровим в вашій хаті.

Хай виконує бажання,

Найщиріші сподівання!

Принесе усім фінансів,

Щирих роздає авансів.

Приводів дарує класних,

Стане роком змін прекрасних!

***

Хай прибутки та достатки,

Не минають вашу хатку,

Хай ведеться й прибуває,

Щастя хай вас не минає,

Радості на кожнім кроці,

В Старому Новому році!

***

Іще одне прийшло зимове свято —

Постукав в двері Новий рік Старий!

Бажаю вам здоров’я й силу мати

Його стрічати ще багато літ.

Хай в домі буде мир, любов, достаток,

Хай сміх лунає в стінах кожний день,

Із друзями, сім’єю святкувати

І заспівати радісних пісень.

Поздравления со Старым Новым годом 2025 в прозе и своими словами

Дорогие друзья, поздравляю со Старым Новым годом! В это нелегкое время желаю каждому из нас силы, веры и выдержки. Пусть наша страна обретет долгожданный мир, а каждая семья почувствует тепло и поддержку близких. Пусть 2025 год принесет победу, исцеление ран и восстановление. Верим в наше светлое будущее и единство, которое делает нас непобедимыми!

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Сегодня Старый Новый год — волшебный момент, когда можно снова загадать желание! Пусть в этот праздник сердце откроется для чуда, а душа наполнится светом и теплом. Желаю, чтобы все задуманные мечты осуществились, а год принес счастье, вдохновение и новые свершения!

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Со Старым Новым годом, Украина! В этот особый день желаю всем мира, спокойствия и безопасности. Пусть сердца наполняются надеждой, а наше единство станет залогом победы. Желаю каждой семье тепла, уюта и уверенности в завтрашнем дне. Помните: вместе мы преодолеем любые испытания. Слава Украине!

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Поздравляю со Старым Новым годом! Желаю благополучия, мира и много радостных моментов. Пусть новый год по доброй традиции подарит настоящее чудо, принесет в дом счастье, любовь и гармонию. Пусть ваше сердце всегда будет наполнено теплыми эмоциями, а жизнь — радостными новостями.

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Пусть в 2025 году начнется новая, счастливая страница вашей жизни! Желаю много веселых приключений, замечательных достижений и незабываемых моментов. Пусть все самое лучшее найдет дорогу в ваш дом, а праздничное настроение сопровождает вас каждый день.

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Поздравляю со Старым Новым годом! Желаю, чтобы этот год стал временем больших свершений и ярких эмоций. Пусть старые заботы и проблемы останутся позади, а впереди будут только счастливые дни, новые возможности и настоящее чудо!

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Друзья, со Старым Новым годом! Пусть этот год станет годом нашей победы. Желаю каждому из нас крепкого здоровья, силы духа и неисчерпаемой веры в лучшее. Пусть украинская земля будет свободной и мирной, а каждый дом наполнится радостью и теплом. Мы выстоим, потому что наша правда сильнее любого зла!

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Со Старым Новым годом! Пусть этот год принесет свет и покой в каждый дом. Желаю крепкого здоровья, выдержки и сил для борьбы за лучшее будущее. Пусть враг отступит, а мы сможем снова радоваться простым вещам. Помните, что каждое доброе дело приближает нас к победе. Мирного и счастливого Нового года!

Красивые открытки со Старым Новым годом 2025

Поздравление со Старым Новым годом 2025. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Старым Новым годом 2025. Фото: Новини.LIVE

Поздравление со Старым Новым годом 2025. Фото: Новини.LIVE

Поздравление со Старым Новым годом 2025. Фото: Новини.LIVE

Поздравление со Старым Новым годом 2025. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления со Старым Новым годом 2025

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