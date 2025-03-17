Красиві привітання з Теплим Олексієм — листівки, побажання з іменинами Олексія

З Днем Теплого Олекси — листівки, привітання з іменинами
Сьогодні, 17 березня 2025 року, відзначається День Теплого Олекси і, водночас, іменини Олексія, а це чудова нагода звернутися до рідних і близьких людей з приємними побажаннями. Ми розповідаємо, як можна щиро привітати з цими чудовими святами у віршах, прозі та листівках.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.
Як привітати з Теплим Олексою у віршах
У свято Теплий Олексій,
Вам сонячних бажаю днів,
Весняних сонячних деньків
І лагідних, душевних слів.
Хай буде в домі благодать,
Завжди до столу що подать,
Любов'ю серце хай живе,
Душа від радості цвіте!
***
З Теплим Олексієм!
Нехай тепло швидше
Душу зігріває,
Світлом наповнює.
Найдобріший нехай святий
Почує голос твій,
Молитвам всім ублагає,
Тобі жити допомагає.
Як можна привітати з Теплим Олексою у прозі
У це чудове весняне свято я хочу побажати вам позитивних емоцій, світлих думок, відданих людей поруч і, звісно ж, справжнього щастя. Нехай цей день принесе вам радість і щастя! Зі святом Теплого Олекси!
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Від усього серця вітаємо вас із Днем Теплого Олекси! Бажаємо вам миру, успіхів, здоров’я, радісних моментів і всього найкращого! Зі святом вас!
Привітання з Теплим Олексою у листівках
Як привітати з Днем ангела Олексія у віршах
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З Днем ангела Олексія,
Прийми привітання!
***
Сильний, мужній і простий,
Одним словом — молодий!
Ти найкращий у нас у світі,
Просто диво — ти такий!
Олексій, тобі вітаємо,
З днем народження твоїм,
І тобі одне бажаєм
Будь завжди ти золотим!
Як привітати з іменинами Олексія у прозі
Любий Олексію! Вітаємо тебе з іменинами і бажаємо мудрості, успіхів, світлих днів, міцного здоров’я і життєвих сил! Нехай ангел-охоронець завжди тебе оберігає! Зі святом!
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Вітаємо тебе, Олексію, з твоїми іменинами! Нехай небесний покровитель завжди буде поруч і оберігає від усіх негаразд! Здоров’я міцного, наснаги, мудрості та миру! З Днем ангела!
Теплі привітання з Днем ангела Олексія у листівках
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