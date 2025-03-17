Красиві привітання з Теплим Олексієм — листівки, побажання з іменинами Олексія

Зображення преподобного Олексія. Фото ілюстративне: Pinterest

Сьогодні, 17 березня 2025 року, відзначається День Теплого Олекси і, водночас, іменини Олексія, а це чудова нагода звернутися до рідних і близьких людей з приємними побажаннями. Ми розповідаємо, як можна щиро привітати з цими чудовими святами у віршах, прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Як привітати з Теплим Олексою у віршах

У свято Теплий Олексій,

Вам сонячних бажаю днів,

Весняних сонячних деньків

І лагідних, душевних слів.

Хай буде в домі благодать,

Завжди до столу що подать,

Любов'ю серце хай живе,

Душа від радості цвіте!

***

З Теплим Олексієм!

Нехай тепло швидше

Душу зігріває,

Світлом наповнює.

Найдобріший нехай святий

Почує голос твій,

Молитвам всім ублагає,

Тобі жити допомагає.

Як можна привітати з Теплим Олексою у прозі

У це чудове весняне свято я хочу побажати вам позитивних емоцій, світлих думок, відданих людей поруч і, звісно ж, справжнього щастя. Нехай цей день принесе вам радість і щастя! Зі святом Теплого Олекси!

***

Від усього серця вітаємо вас із Днем Теплого Олекси! Бажаємо вам миру, успіхів, здоров’я, радісних моментів і всього найкращого! Зі святом вас!

Привітання з Теплим Олексою у листівках

Привітання з Днем Теплого Олекси. Фото: Pinterest

Привітання з Днем Теплого Олекси. Фото: Pinterest

Як привітати з Днем ангела Олексія у віршах

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З Днем ангела Олексія,

Прийми привітання!

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом — молодий!

Ти найкращий у нас у світі,

Просто диво — ти такий!

Олексій, тобі вітаємо,

З днем ​​народження твоїм,

І тобі одне бажаєм

Будь завжди ти золотим!

Як привітати з іменинами Олексія у прозі

Любий Олексію! Вітаємо тебе з іменинами і бажаємо мудрості, успіхів, світлих днів, міцного здоров’я і життєвих сил! Нехай ангел-охоронець завжди тебе оберігає! Зі святом!

***

Вітаємо тебе, Олексію, з твоїми іменинами! Нехай небесний покровитель завжди буде поруч і оберігає від усіх негаразд! Здоров’я міцного, наснаги, мудрості та миру! З Днем ангела!

Теплі привітання з Днем ангела Олексія у листівках

Привітання з Днем ангела Олексія. Фото: Pinterest

Привітання з Днем ангела Олексія. Фото: Pinterest

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