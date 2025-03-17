Що не можна робити на Теплого Олекси 17 березня 2025 — головні заборони та прикмети

Преподобний Олексій на фоні церкви. Фото: ulyublena.com

Сьогодні, 17 березня, за новим церковним календарем Православна Церква України вшановує пам'ять преподобного Олексія, чоловіка Божого. У народі ж свято прозвали Теплий Олекса, оскільки він символізує прихід справжньої весни. Ця дата здавна була сповнена звичаями, традиціями та прикметами. Не менш важливими були заборони, які допомагали уникнути нещасть та усілякої біди.

Що категорично не можна робити у свято Теплого Олекси та які є важливі примети дня, ділимося з вами далі у статті.

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Чому 17 березня називають Теплим Олексою

Наші предки помітили, що саме до цієї дати природа починала оживати: танув сніг, поверталися птахи з теплих країв і день ставав значно довшим. Тому преподобного Олексія, якого віряни вшановують 17 березня, прозвали Теплим Олексою.

Також ця дата пов'язана з першими весняними роботами. Селяни виходили в поле, щоб перевірити стан ґрунту, а пасічники вперше відкривали вулики, щоб оглянути бджіл після зими.

Преподобний Олексій на фоні церкви. Фото: facedobra.com

Значення свята для українських вірян

Православна Церква України (ПЦУ) вшановує пам'ять преподобного Олексія, чоловіка Божого як символ щирої духовної відданості та зречення мирських спокус. Це свято нагадує про значення молитви, внутрішнього очищення та смирення в житті кожного вірянина.

Також ПЦУ нагадує, що це свято є частиною духовної спадщини, яку українці шанують століттями.

Що не можна робити у День Теплого Олекси

У давнину цього дня дотримувалися певних обмежень та заборон. Вважалося, якщо їх не порушувати, біда омине стороною й у сім'ї пануватиме злагода.

У свято Теплого Олекси категорично не можна:

позичати гроші — фінансові труднощі переслідуватимуть протягом року;

виносити з дому гроші або хліб жінкам, які мають маленьку дитину — можна накликати злидні та "віддати долю дитини";

"перетинати межу" — у деяких регіонах існувала заборона порушувати межі сусідських територій. Це вважалося нечемним і навіть небезпечним, оскільки могло призвести до сварок або нещасть;

купати худобу — може призвести до хвороб тварин або їх загибелі;

вирушати в далеку дорогу — буде нещасливою;

займатися важкою фізичною працею;

починати посіви;

відмовляти у допомозі тим, хто її потребує;

ображати рідних і близьких;

займатися хатніми справами — день треба присвятити молитвам;

займатися рукоділлям;

вживати м'ясо, молочні продукти та алкоголь — триває Великий піст;

сваритися;

лихословити;

бажати зла іншим;

заздрити.

Жінка молиться у церкві. Фото: pomisna.info

Народні прикмети у Свято Теплого Олекси 17 березня

Наші предки вірили у такі примети:

Яка погода на Олексу — така буде і на Великдень.

Якщо мороз на Олексія, буде хмарне літо.

Якщо багато талої води, буде не тільки хороший сінокіс, а й багатий урожай.

Якщо помітили, що дикі гуси високо летять, варто чекати на сніг.

Якщо тепло на Олексу, чекайте врожайний рік.

Якщо на Теплого Олексу бджоли зроблять перший обліт, буде добрий медозбір.

Якщо 17 березня вже квітнуть перші квіти, весна буде ранньою та теплою.

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