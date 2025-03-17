Что нельзя делать на Теплого Алексея 17 марта 2025 года — главные запреты и приметы

Теплого Алексея 2025 — что нельзя делать, чтобы избежать беды
Сегодня, 17 марта, по новому церковному календарю Православная Церковь Украины чтит память преподобного Алексея, человека Божьего. В народе праздник прозвали Теплый Алексей, поскольку он символизирует приход настоящей весны. Эта дата издавна была полна обычаями, традициями и приметами. Не менее важными были запреты, которые помогали избежать несчастий и всякой беды.
Что категорически нельзя делать в праздник Теплого Алексея и какие есть важные приметы дня, делимся с вами далее в статье.
Почему 17 марта называют Теплым Алексеем
Наши предки заметили, что именно к этой дате природа начинала оживать: таял снег, возвращались птицы из теплых краев и день становился значительно длиннее. Поэтому преподобного Алексея, которого верующие почитают 17 марта, прозвали Теплым Алексеем.
Также эта дата связана с первыми весенними работами. Крестьяне выходили в поле, чтобы проверить состояние почвы, а пасечники впервые открывали ульи, чтобы осмотреть пчел после зимы.
Значение праздника для украинских верующих
Православная Церковь Украины (ПЦУ) чтит память преподобного Алексея, человека Божьего как символ искренней духовной преданности и отречения от мирских соблазнов. Этот праздник напоминает о значении молитвы, внутреннего очищения и смирения в жизни каждого верующего.
Также ПЦУ напоминает, что этот праздник является частью духовного наследия, которое украинцы уважают веками.
Что нельзя делать в День Теплого Алексея
В древности в этот день придерживались определенных ограничений и запретов. Считалось, если их не нарушать, беда обойдет стороной и в семье будет царить согласие.
В праздник Теплого Алексея категорически нельзя:
- занимать деньги — финансовые трудности будут преследовать в течение года;
- выносить из дома деньги или хлеб женщинам, которые имеют маленького ребенка — можно навлечь нищету и "отдать судьбу ребенка";
- "пересекать границу" — в некоторых регионах существовал запрет нарушать границы соседских территорий. Это считалось невежливым и даже опасным, поскольку могло привести к ссорам или несчастьям;
- купать скот — может привести к болезням животных или их гибели;
- отправляться в дальнюю дорогу — будет несчастливой;
- заниматься тяжелым физическим трудом;
- начинать посевы;
- отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается;
- обижать родных и близких;
- заниматься домашними делами — день надо посвятить молитвам;
- заниматься рукоделием;
- употреблять мясо, молочные продукты и алкоголь — продолжается Великий пост;
- ссориться;
- сквернословить;
- желать зла другим;
- завидовать.
Народные приметы в Праздник Теплого Алексея 17 марта
Наши предки верили в такие приметы:
- Какая погода на Алексея — такая будет и на Пасху.
- Если мороз на Алексея, будет облачное лето.
- Если много талой воды, будет не только хороший сенокос, но и богатый урожай.
- Если заметили, что дикие гуси высоко летят, стоит ждать снега.
- Если тепло на Алексея, ждите урожайный год.
- Если на Теплого Алексея пчелы сделают первый облет, будет хороший медосбор.
- Если 17 марта уже цветут первые цветы, весна будет ранней и теплой.
Напомним, ранее мы делились новым церковным календарем праздников на март 2025 года, который поможет вам не пропустить главные религиозные события месяца.
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