Что нельзя делать на Теплого Алексея 17 марта 2025 года — главные запреты и приметы

Преподобный Алексей на фоне церкви. Фото: ulyublena.com

Сегодня, 17 марта, по новому церковному календарю Православная Церковь Украины чтит память преподобного Алексея, человека Божьего. В народе праздник прозвали Теплый Алексей, поскольку он символизирует приход настоящей весны. Эта дата издавна была полна обычаями, традициями и приметами. Не менее важными были запреты, которые помогали избежать несчастий и всякой беды.

Что категорически нельзя делать в праздник Теплого Алексея и какие есть важные приметы дня, делимся с вами далее в статье.

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Почему 17 марта называют Теплым Алексеем

Наши предки заметили, что именно к этой дате природа начинала оживать: таял снег, возвращались птицы из теплых краев и день становился значительно длиннее. Поэтому преподобного Алексея, которого верующие почитают 17 марта, прозвали Теплым Алексеем.

Также эта дата связана с первыми весенними работами. Крестьяне выходили в поле, чтобы проверить состояние почвы, а пасечники впервые открывали ульи, чтобы осмотреть пчел после зимы.

Преподобный Алексей на фоне церкви. Фото: facedobra.com

Значение праздника для украинских верующих

Православная Церковь Украины (ПЦУ) чтит память преподобного Алексея, человека Божьего как символ искренней духовной преданности и отречения от мирских соблазнов. Этот праздник напоминает о значении молитвы, внутреннего очищения и смирения в жизни каждого верующего.

Также ПЦУ напоминает, что этот праздник является частью духовного наследия, которое украинцы уважают веками.

Что нельзя делать в День Теплого Алексея

В древности в этот день придерживались определенных ограничений и запретов. Считалось, если их не нарушать, беда обойдет стороной и в семье будет царить согласие.

В праздник Теплого Алексея категорически нельзя:

занимать деньги — финансовые трудности будут преследовать в течение года;

выносить из дома деньги или хлеб женщинам, которые имеют маленького ребенка — можно навлечь нищету и "отдать судьбу ребенка";

"пересекать границу" — в некоторых регионах существовал запрет нарушать границы соседских территорий. Это считалось невежливым и даже опасным, поскольку могло привести к ссорам или несчастьям;

купать скот — может привести к болезням животных или их гибели;

отправляться в дальнюю дорогу — будет несчастливой;

заниматься тяжелым физическим трудом;

начинать посевы;

отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается;

обижать родных и близких;

заниматься домашними делами — день надо посвятить молитвам;

заниматься рукоделием;

употреблять мясо, молочные продукты и алкоголь — продолжается Великий пост;

ссориться;

сквернословить;

желать зла другим;

завидовать.

Женщина молится в церкви. Фото: pomisna.info

Народные приметы в Праздник Теплого Алексея 17 марта

Наши предки верили в такие приметы:

Какая погода на Алексея — такая будет и на Пасху.

Если мороз на Алексея, будет облачное лето.

Если много талой воды, будет не только хороший сенокос, но и богатый урожай.

Если заметили, что дикие гуси высоко летят, стоит ждать снега.

Если тепло на Алексея, ждите урожайный год.

Если на Теплого Алексея пчелы сделают первый облет, будет хороший медосбор.

Если 17 марта уже цветут первые цветы, весна будет ранней и теплой.

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