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Головна Свята З Днем Іллі 2026: красиві листівки та душевні побажання імениннику

З Днем Іллі 2026: красиві листівки та душевні побажання імениннику

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Дата публікації: 20 липня 2026 07:11
З Днем ангела Іллі 20 липня 2026: красиві привітання у листівках, прозі та віршах
Ікона пророка Іллі, жінка з дитиною у церкві. Колаж: Новини.LIVE

Православні віряни в Україні вшановують пам'ять святого пророка Іллі сьогодні, 20 липня. Цієї дати заведено ділитися теплими побажаннями. І обов'язково зі святом вітають з іменинами чоловіків, які мають це сильне й красиве ім'я.

Новини.LIVE ділиться красивими привітаннями з Днем ангела Іллі у красивих листівках, щирій прозі та віршах.

Як красиво привітати з Днем ангела Іллі 2026

Щиро вітаю тебе, Ілле, з Днем ангела! Бажаю міцного здоров'я, душевної рівноваги, мудрості, терпіння та щирої віри. 

***

З Днем Іллі 2026: красиві листівки
Листівки з Днем ангела Іллі 2026. Колаж: Новини.LIVE

***

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З іменинами вітаємо щиро,
Бажаємо радості, щастя і миру.
Хай Ангел крилом від біди захищає,
А серце любов'ю Господь наповняє.
Нехай кожен день буде світлим і добрим,
Натхнення дарує на справи хоробрі.
Хай успіх супроводжує знову і знов,
А поруч живуть доброта і любов.

***

З Днем ангела Іллі 20 липня 2026: красиві привітання у листівках
Листівки з Днем ангела Іллі 2026. Колаж: Новини.LIVE

***

Бажаю, щоб пророк Ілля оберігав тебе від негараздів, надихав на добрі вчинки, а майбутня осінь була щедрою, яскравою та сповненою приємних подій. З Днем ангела!

***

Ілле, сьогодні твоє свято,
Нехай щасливих днів буде багато.
Хай друзі щиро поважають,
А рідні завжди надихають.
Нехай здійсняться всі надії,
Збуваються великі мрії.
Здоров'я, радості, добра,
І щедрих Божих благ щодня.

***

Як красиво привітати з Днем ангела Іллі 20 липня 2026 року: красиві листівки
Листівки з Днем ангела Іллі 2026. Колаж: Новини.LIVE

***

З іменинами, Ілле! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, підтримує у складні моменти. Бажаю, щоб він додавав тобі сил та допомагав долати всі труднощі.

***

З Днем ангела, Ілле, вітаю,
Добра і радості бажаю.
Хай Ангел поруч завжди йде,
Від бід і смутку відведе.
Нехай здоров'я не підводить,
У серці щастя хай знаходить.
Любові, миру і тепла,
Щоб доля світлою була.

Раніше ми публікували красиві привітання з Днем пророка Іллі, якими варто поділитися з близькими.

Також дізнавайтесь, що категорично не можна робити у День Іллі 20 липня, щоб не накликати лихо.

День ангела День пророка Іллі привітання зі святом листівки до свята
Ілона Мазур - Редактор
Автор:
Ілона Мазур
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