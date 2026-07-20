З Днем ангела Іллі 20 липня 2026: красиві привітання у листівках, прозі та віршах

Ікона пророка Іллі, жінка з дитиною у церкві. Колаж: Новини.LIVE

Православні віряни в Україні вшановують пам'ять святого пророка Іллі сьогодні, 20 липня. Цієї дати заведено ділитися теплими побажаннями. І обов'язково зі святом вітають з іменинами чоловіків, які мають це сильне й красиве ім'я.

Новини.LIVE ділиться красивими привітаннями з Днем ангела Іллі у красивих листівках, щирій прозі та віршах.

Як красиво привітати з Днем ангела Іллі 2026

Щиро вітаю тебе, Ілле, з Днем ангела! Бажаю міцного здоров'я, душевної рівноваги, мудрості, терпіння та щирої віри.

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Листівки з Днем ангела Іллі 2026. Колаж: Новини.LIVE

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З іменинами вітаємо щиро,

Бажаємо радості, щастя і миру.

Хай Ангел крилом від біди захищає,

А серце любов'ю Господь наповняє.

Нехай кожен день буде світлим і добрим,

Натхнення дарує на справи хоробрі.

Хай успіх супроводжує знову і знов,

А поруч живуть доброта і любов.

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Листівки з Днем ангела Іллі 2026. Колаж: Новини.LIVE

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Бажаю, щоб пророк Ілля оберігав тебе від негараздів, надихав на добрі вчинки, а майбутня осінь була щедрою, яскравою та сповненою приємних подій. З Днем ангела!

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Ілле, сьогодні твоє свято,

Нехай щасливих днів буде багато.

Хай друзі щиро поважають,

А рідні завжди надихають.

Нехай здійсняться всі надії,

Збуваються великі мрії.

Здоров'я, радості, добра,

І щедрих Божих благ щодня.

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Листівки з Днем ангела Іллі 2026. Колаж: Новини.LIVE

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З іменинами, Ілле! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, підтримує у складні моменти. Бажаю, щоб він додавав тобі сил та допомагав долати всі труднощі.

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З Днем ангела, Ілле, вітаю,

Добра і радості бажаю.

Хай Ангел поруч завжди йде,

Від бід і смутку відведе.

Нехай здоров'я не підводить,

У серці щастя хай знаходить.

Любові, миру і тепла,

Щоб доля світлою була.

Раніше ми публікували красиві привітання з Днем пророка Іллі, якими варто поділитися з близькими.

Також дізнавайтесь, що категорично не можна робити у День Іллі 20 липня, щоб не накликати лихо.