З Днем пророка Іллі 2026: красиві привітання та листівки до свята 20 липня

Ікона пророка Іллі, віряни у церкві. Колаж: Новини.LIVE

Православні віряни в Україні сьогодні, 20 липня, відзначають велике свято — День пророка Іллі. У цю дату заведено обмінюватися теплими словами та бажати один одному миру та злагоди.

Новини.LIVE ділиться добіркою красивих привітань з Днем Іллі у прозі, віршах та листівках.

Привітання з Днем святого пророка Іллі у прозі

У цей світлий день бажаю, щоб решта літа подарувала багато щасливих моментів, душевну рівновагу та гармонію. З Днем пророка Іллі!

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Нехай святий пророк Ілля оберігає вас і ваших рідних, дарує міцне здоров'я, добробут та якомога більше добрих звісток. Щиро вітаю зі святом!

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У День пророка Іллі бажаю миру в серці, злагоди в родині, підтримки близьких і щирих друзів. Нехай кожен новий день дарує лише приємні події та віру в краще. Зі святом!

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Нехай це свято наповнить ваш дім теплом, радістю та Божою благодаттю. Бажаю, щоб за святковим столом зібралися найдорожчі люди, а в серці оселилися щастя і спокій. З Днем пророка Іллі!

Привітання зі святом пророка Іллі у віршах українською мовою

З днем прекрасним — Днем Іллі,

Від роботи відпочинь,

Не лякають нехай грози,

Не бринять на віях сльози,

Хай в оселі затишок панує,

А в душі хай янголи танцюють!

***

День Іллі ми відзначаємо,

Літо ніби проводжаємо.

Будинок водою окропляємо,

І злих духів виганяємо.

Керує він дощами,

Грозами та вітрами.

Хай буде урожайним рік,

А ми — щасливими навік!

***

Добрий знак Господь послав

Через пророка передав.

Сьогодні розслабляймось,

З близькими обіймаймось.

З днем Пророка Іллі вітаю

Щастя та добра бажаю!

Красиві листівки з Днем пророка Іллі 2026

Листівки з Днем пророка Іллі 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем пророка Іллі 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем пророка Іллі 2026. Колаж: Новини.LIVE

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