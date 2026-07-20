З Днем пророка Іллі 2026: красиві привітання та листівки до свята 20 липня

Свято пророка Іллі 2026: найкращі привітання та листівки
Православні віряни в Україні сьогодні, 20 липня, відзначають велике свято — День пророка Іллі. У цю дату заведено обмінюватися теплими словами та бажати один одному миру та злагоди.
Новини.LIVE ділиться добіркою красивих привітань з Днем Іллі у прозі, віршах та листівках.
Привітання з Днем святого пророка Іллі у прозі
У цей світлий день бажаю, щоб решта літа подарувала багато щасливих моментів, душевну рівновагу та гармонію. З Днем пророка Іллі!
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Нехай святий пророк Ілля оберігає вас і ваших рідних, дарує міцне здоров'я, добробут та якомога більше добрих звісток. Щиро вітаю зі святом!
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У День пророка Іллі бажаю миру в серці, злагоди в родині, підтримки близьких і щирих друзів. Нехай кожен новий день дарує лише приємні події та віру в краще. Зі святом!
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Нехай це свято наповнить ваш дім теплом, радістю та Божою благодаттю. Бажаю, щоб за святковим столом зібралися найдорожчі люди, а в серці оселилися щастя і спокій. З Днем пророка Іллі!
Привітання зі святом пророка Іллі у віршах українською мовою
З днем прекрасним — Днем Іллі,
Від роботи відпочинь,
Не лякають нехай грози,
Не бринять на віях сльози,
Хай в оселі затишок панує,
А в душі хай янголи танцюють!
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День Іллі ми відзначаємо,
Літо ніби проводжаємо.
Будинок водою окропляємо,
І злих духів виганяємо.
Керує він дощами,
Грозами та вітрами.
Хай буде урожайним рік,
А ми — щасливими навік!
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Добрий знак Господь послав
Через пророка передав.
Сьогодні розслабляймось,
З близькими обіймаймось.
З днем Пророка Іллі вітаю
Щастя та добра бажаю!
Красиві листівки з Днем пророка Іллі 2026
Раніше ми писали, які існують прикмети у День Іллі та що не можна робити.