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Головна Свята Свято пророка Іллі 2026: найкращі привітання та листівки

Свято пророка Іллі 2026: найкращі привітання та листівки

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2026 06:14
З Днем пророка Іллі 2026: красиві привітання та листівки до свята 20 липня
Ікона пророка Іллі, віряни у церкві. Колаж: Новини.LIVE

Православні віряни в Україні сьогодні, 20 липня, відзначають велике свято — День пророка Іллі. У цю дату заведено обмінюватися теплими словами та бажати один одному миру та злагоди.

Новини.LIVE ділиться добіркою красивих привітань з Днем Іллі у прозі, віршах та листівках.

Привітання з Днем святого пророка Іллі у прозі

У цей світлий день бажаю, щоб решта літа подарувала багато щасливих моментів, душевну рівновагу та гармонію. З Днем пророка Іллі!

***

Нехай святий пророк Ілля оберігає вас і ваших рідних, дарує міцне здоров'я, добробут та якомога більше добрих звісток. Щиро вітаю зі святом!

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***

У День пророка Іллі бажаю миру в серці, злагоди в родині, підтримки близьких і щирих друзів. Нехай кожен новий день дарує лише приємні події та віру в краще. Зі святом!

***

Нехай це свято наповнить ваш дім теплом, радістю та Божою благодаттю. Бажаю, щоб за святковим столом зібралися найдорожчі люди, а в серці оселилися щастя і спокій. З Днем пророка Іллі!

Привітання зі святом пророка Іллі у віршах українською мовою

З днем прекрасним — Днем Іллі,
Від роботи відпочинь,
Не лякають нехай грози,
Не бринять на віях сльози,
Хай в оселі затишок панує,
А в душі хай янголи танцюють!

***

День Іллі ми відзначаємо,
Літо ніби проводжаємо.
Будинок водою окропляємо,
І злих духів виганяємо.
Керує він дощами,
Грозами та вітрами.
Хай буде урожайним рік,
А ми — щасливими навік!

***

Добрий знак Господь послав
Через пророка передав.
Сьогодні розслабляймось,
З близькими обіймаймось.
З днем Пророка Іллі вітаю
Щастя та добра бажаю!

Красиві листівки з Днем пророка Іллі 2026

Привітання зі святом пророка Іллі
Листівки з Днем пророка Іллі 2026. Колаж: Новини.LIVE
Красиві листівки з Днем пророка Іллі 2026
Листівки з Днем пророка Іллі 2026. Колаж: Новини.LIVE
Свято пророка Іллі 2026: листівки
Листівки з Днем пророка Іллі 2026. Колаж: Новини.LIVE

Раніше ми писали, які існують прикмети у День Іллі та що не можна робити.

День пророка Іллі привітання зі святом листівки до свята
Ілона Мазур - Редактор
Автор:
Ілона Мазур
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