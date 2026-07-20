С Днем пророка Ильи 2026: красивые поздравления и открытки к празднику 20 июля

Икона пророка Ильи, верующие в церкви. Коллаж: Новини.LIVE

Православные верующие в Украине сегодня, 20 июля, отмечают большой праздник — День пророка Ильи. В этот день принято обмениваться теплыми словами и желать друг другу мира и согласия.

Новини.LIVE делится подборкой красивых поздравлений с Днем Ильи в прозе, стихах и открытках.

Поздравления с Днем святого пророка Ильи в прозе

В этот светлый день желаю, чтобы оставшаяся часть лета подарила много счастливых моментов, душевное равновесие и гармонию. С Днем пророка Ильи!

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Пусть святой пророк Илья оберегает вас и ваших близких, дарит крепкое здоровье, благополучие и как можно больше хороших новостей. Искренне поздравляю с праздником!

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В День пророка Ильи желаю мира в сердце, согласия в семье, поддержки близких и искренних друзей. Пусть каждый новый день дарит только приятные события и веру в лучшее. С праздником!

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Пусть этот праздник наполнит ваш дом теплом, радостью и Божьей благодатью. Желаю, чтобы за праздничным столом собрались самые дорогие люди, а в сердце поселились счастье и покой. С Днем пророка Ильи!

Поздравления с Днем пророка Ильи в стихах на украинском языке

З днем прекрасним — Днем Іллі,

Від роботи відпочинь,

Не лякають нехай грози,

Не бринять на віях сльози,

Хай в оселі затишок панує,

А в душі хай янголи танцюють!

***

День Іллі ми відзначаємо,

Літо ніби проводжаємо.

Будинок водою окропляємо,

І злих духів виганяємо.

Керує він дощами,

Грозами та вітрами.

Хай буде урожайним рік,

А ми — щасливими навік!

***

Добрий знак Господь послав

Через пророка передав.

Сьогодні розслабляймось,

З близькими обіймаймось.

З днем Пророка Іллі вітаю

Щастя та добра бажаю!

Красивые открытки с Днем пророка Ильи 2026

Открытки ко Дню пророка Ильи 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки ко Дню пророка Ильи 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки ко Дню пророка Ильи 2026. Коллаж: Новини.LIVE

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