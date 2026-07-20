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Главная Праздники Праздник пророка Ильи 2026: лучшие поздравления и открытки

Праздник пророка Ильи 2026: лучшие поздравления и открытки

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 06:14
С Днем пророка Ильи 2026: красивые поздравления и открытки к празднику 20 июля
Икона пророка Ильи, верующие в церкви. Коллаж: Новини.LIVE

Православные верующие в Украине сегодня, 20 июля, отмечают большой праздник — День пророка Ильи. В этот день принято обмениваться теплыми словами и желать друг другу мира и согласия.

Новини.LIVE делится подборкой красивых поздравлений с Днем Ильи в прозе, стихах и открытках.

Поздравления с Днем святого пророка Ильи в прозе

В этот светлый день желаю, чтобы оставшаяся часть лета подарила много счастливых моментов, душевное равновесие и гармонию. С Днем пророка Ильи!

***

Пусть святой пророк Илья оберегает вас и ваших близких, дарит крепкое здоровье, благополучие и как можно больше хороших новостей. Искренне поздравляю с праздником!

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В День пророка Ильи желаю мира в сердце, согласия в семье, поддержки близких и искренних друзей. Пусть каждый новый день дарит только приятные события и веру в лучшее. С праздником!

***

Пусть этот праздник наполнит ваш дом теплом, радостью и Божьей благодатью. Желаю, чтобы за праздничным столом собрались самые дорогие люди, а в сердце поселились счастье и покой. С Днем пророка Ильи!

Поздравления с Днем пророка Ильи в стихах на украинском языке

З днем прекрасним — Днем Іллі,
Від роботи відпочинь,
Не лякають нехай грози,
Не бринять на віях сльози,
Хай в оселі затишок панує,
А в душі хай янголи танцюють!

***

День Іллі ми відзначаємо,
Літо ніби проводжаємо.
Будинок водою окропляємо,
І злих духів виганяємо.
Керує він дощами,
Грозами та вітрами.
Хай буде урожайним рік,
А ми — щасливими навік!

***

Добрий знак Господь послав
Через пророка передав.
Сьогодні розслабляймось,
З близькими обіймаймось.
З днем Пророка Іллі вітаю
Щастя та добра бажаю!

Красивые открытки с Днем пророка Ильи 2026

Привітання зі святом пророка Іллі
Открытки ко Дню пророка Ильи 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Красиві листівки з Днем пророка Іллі 2026
Открытки ко Дню пророка Ильи 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Свято пророка Іллі 2026: листівки
Открытки ко Дню пророка Ильи 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее мы писали, какие существуют приметы в День Ильи и что нельзя делать.

День пророка Ильи поздравления с праздником открытки к празднику
Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
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