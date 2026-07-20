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Главная Праздники День Ильи 2026: три вещи, которые категорически нельзя делать в праздник

День Ильи 2026: три вещи, которые категорически нельзя делать в праздник

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Дата публикации 20 июля 2026 00:40
Церковный праздник 20 июля 2026: что нельзя делать в День пророка Ильи
Изображение пророка Ильи, верующая в церкви. Коллаж: Новини.LIVE

Православные верующие в Украине чтят память святого пророка Ильи — одного из величайших пророков Ветхого Завета. С 20 июля связано множество примет, обрядов и запретов, которые передавались из поколения в поколение.

Новини.LIVE рассказывают, какие приметы существуют в этот большой церковный праздник и что категорически нельзя делать.

Три главных запрета в День пророка Ильи

День пророка Ильи — один из главных праздников в церковном и народном календаре. С этим праздником связано немало традиций, верований и запретов.

Самыми строгими остаются три запрета:

1. Нельзя ссориться и оскорблять других

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В День пророка Ильи нужно беречь мир. По церковной традиции этот день следует посвятить молитве, добрым делам и внутреннему очищению. Следует отказаться от ругани, сплетен, зависти, клеветы, злобы, мести и обид. В народе же верили, что 20 июля любой конфликт может надолго испортить отношения.

2. Нельзя купаться в открытых водоемах

Это, пожалуй, самая известная народная примета, связанная с Днем Ильи. Наши предки верили, что после праздника вода становится значительно холоднее, а купальный сезон подходит к концу. Говорили, что пророк Илья "охлаждает воду", поэтому купание в реках, озерах или прудах может принести неприятности и болезни.

Важно: хотя традиция прочно укоренилась в украинской культуре, церковь не устанавливает такого запрета.

3. Нельзя работать на земле

Считалось, что в этот день земля должна отдохнуть, а потому не стоит работать на огороде или в поле. Наши предки также старались не выполнять тяжелую домашнюю работу, не стирать, не шить, не вязать и не рубить деревья. Согласно народным поверьям, нарушение этих обычаев могло навлечь неудачи или непогоду. Говорили: "Илья грозу пошлет".

Каких дел еще советовали избегать 20 июля

Помимо трех главных запретов, существовали и другие предостережения. В День Ильи не советовали:

  • давать или брать деньги в долг, чтобы не лишиться благосостояния;
  • делать покупки;
  • отказывать в помощи;
  • оскорблять животных;
  • охотиться или ловить рыбу, чтобы не прогневать святого.

Народные приметы на День Ильи

Праздник считался символической границей между двумя временами года. В народе говорили: "До Ильи — лето, после Ильи — осень". 20 июля наши предки следили за погодой, верили, что можно предсказать, какой будет осень и будущий урожай.

Самые распространенные приметы этого дня:

  • Если день выдался жарким, осень будет сухой.
  • Отсутствие дождя 20 июля предвещает еще примерно шесть недель сухой погоды.
  • Гром без осадков считался признаком того, что в ближайшее время дождей не будет.
  • Большое количество комаров обещает ясный и солнечный день.

Ранее мы делились церковным календарем праздников на август 2026, чтобы вы не пропустили главные даты последнего месяца лета.

народные приметы День пророка Ильи традиции праздника запреты на праздник
Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
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