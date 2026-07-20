Церковне свято 20 липня 2026: що не можна робити у День пророка Іллі

Зображення пророка Іллі, вірянка у церкві. Колаж: Новини.LIVE

Православні віряни в Україні вшановують пам'ять святого пророка Іллі — одного з найвеличніших пророків Старого Завіту. З 20 липня пов'язано багато прикмет, обрядів і заборон, які передавалися з покоління в покоління.

Новини.LIVE розповідає, які прикмети існують у велике церковне та що категорично не можна робити.

Три головні заборони у День пророка Іллі

День пророка Іллі — одне з головних свят у церковному та народному календарі. З цим святом пов'язано чимало традицій, вірувань та заборон.

Найсуворішими залишаються три заборони:

1. Не можна сваритися та ображати інших

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У День пророка Іллі потрібно берегти мир. За церковною традицією, день варто присвятити молитві, добрим справам і внутрішньому очищенню. Варто відмовитися від лайки, пліток, заздрості, наклепів, злості, помсти та образ. В народні ж вірили, що 20 липня будь-який конфлікт може надовго зіпсувати стосунки.

2. Не можна купатися у відкритих водоймах

Це, мабуть, найвідоміша народна прикмета, пов'язана з Днем Іллі. Наші предки вірили, що після свята вода стає значно холоднішою, а купальний сезон добігає кінця. Говорили, що пророк Ілля "охолоджує воду", тому купання в річках, озерах чи ставках може принести неприємності та хвороби.

Важливо: хоч традиція міцно закріпилася в українській культурі, церква не встановлює такої заборони.

3. Не можна працювати на землі

Вважалося, що цього дня земля має відпочити, а тому не варто працювати на городі чи в полі. Наші пращури також намагалися не виконувати важку домашню роботу, не прати, не шити, не в'язати й не рубати дерева. За народними віруваннями, порушення цих звичаїв могло накликати невдачі або негоду. Казали: "Ілля грозу нашле".

Яких справ ще радили уникати 20 липня

Окрім трьох головних заборон, існували й інші перестороги. У День Іллі не радили:

давати або брати гроші в борг, щоб не втратити достаток;

скупитися;

відмовляти у допомозі;

ображати тварин;

полювати чи ловити рибу, щоб не розгнівати святого.

Народні прикмети на День Іллі

Свято вважали символічною межею між двома порами року. У народі казали: "До Іллі — літо, після Іллі — осінь". 20 липня наші предки стежили за погодою, вірили, що можна передбачити, якою буде осінь і майбутній урожай.

Найпоширеніші прикмети дня:

Якщо день видався спекотним, осінь буде сухою.

Відсутність дощу 20 липня віщує ще приблизно шість тижнів сухої погоди.

Грім без опадів вважали ознакою того, що найближчим часом дощів не буде.

Велика кількість комарів обіцяє ясний і сонячний день..

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