Макс Гордєєв поділився магічним ритуалом від конфліктів в сім'ї

Магічний ритуал. Фото: Pinterest

Нерідко у сімейних відносинах виникають непорозуміння, сварки та конфлікти. Магічний ритуал із сіллю допоможе позбутися негараздів у домі та залучить позитивну енергію.

Обрядом від бід у домі поділився мольфар Макс Гордєєв на своїй сторінці в Instagram.

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Мольфар порадив обрати день для ритуалу за власними відчуттями. Гордєєв пояснив, що на його проведення не впливають фази Місяця.

Правою рукою потрібно насипати в ліву велику дрібку солі та викинути у вікно із такими словами:

"Сіль усі біди з дому візьме, щастя та добробут у ньому заживе. Хай буде так".

Обряд починає діяти на п'ятий день після його проведення.

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