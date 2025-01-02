Макс Гордеев поделился магическим ритуалом от конфликтов в семье

Магический обряд. Фото: Pinterest

Нередко в семейных отношениях возникают недоразумения, ссоры и конфликты. Магический ритуал с солью поможет избавиться от проблем в доме и привлечет положительную энергию.

Обрядом от бед в доме поделился мольфар Макс Гордеев на своей странице в Instagram.

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Мольфар посоветовал выбрать день для ритуала по собственным ощущениям. Гордеев объяснил, что на его проведение не влияют фазы Луны.

Правой рукой нужно насыпать в левую крупную щепотку соли и выбросить в окно со следующими словами:

"Соль все беды из дома возьмет, счастье и благополучие в нем заживет. Да будет так".

Обряд начинает действовать на пятый день после его проведения.

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