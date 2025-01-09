Ритуал на повернення коханого — інструкція з проведення

Горіння свічок. Фото: Pinterest

У багатьох культурах наші предки використовували різні обряди для привернення чоловіків. Обставини звісно бувають різні, однак, якщо не можете їсти та спати без коханого, що пішов від вас, один із магічних способів може вам допомогти.

Ритуалом для повернення коханого поділився мольфар Макс Гордєєв на своїй сторінці в Instagram.

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Гордєєв розповів, що цей обряд працює однаково і для жінок і для чоловіків. Для проведення ритуалу вам необхідно стати на поріг ногами, обличчям до кімнати, а руками впертися в косяк дверей і скажіть такі слова:

"Викликаю до себе на поріг Раба Божого (Рабу Божу) Ім'я. Як поріг під моїми ногами, косяк під моїми руками, так і ти, Раб Божий (Раба Божа) Ім'я під моєю волею ходиш. Амінь. Амінь. Амінь".

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