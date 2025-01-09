Ритуал на возвращение любимого - инструкция по проведению

Горение свечей. Фото: Pinterest

В многих культурах наши предки использовали различные обряды для привлечения мужчин. Обстоятельства конечно бывают разные, однако, если не можете есть и спать без любимого, который от вас ушел, один из магических способов может вам помочь.

Ритуалом для возвращения любимого поделился мольфар Макс Гордеев на своей странице в Instagram.

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Ритуал, который вернет любимого

Гордеев рассказал, что этот обряд работает одинаково и для женщин и для мужчин. Для проведения ритуала вам необходимо стать на порог ногами, лицом к комнате, а руками упереться в косяк двери и произнести такие слова:

"Вызываю к себе на порог Раба Божьего (Рабу Божью) Имя. Как порог под моими ногами, косяк под моими руками, так и ты, Раб Божий (Раба Божья) Имя под моей волей ходишь. Аминь. Аминь. Аминь".

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