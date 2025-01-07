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Яким знакам Зодіаку повня у січні 2025 року подарує удачу

7 січня 2025 12:01
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Яким знакам Зодіаку повня у січні 2025 року принесе удачу — точний гороскоп
Прогноз астрологів для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Повня у січні 2025 року відбудеться у знаку Рака й відзначиться загостренням інтуїції та зміцненням сімейних цінностей. Це важливий астрологічний період, який відкриє двері для нових можливостей і позитивних змін. Водночас, як запевняють астрологи, цей момент стане особливо сприятливим для трьох знаків Зодіаку. Удача, гармонія та внутрішня рівновага — головні дари для них від повного Місяця. 

Хто зі знаків Зодіаку отримає шанс на позитивні зміни у січні 2025 року — дізнайтесь у точному астрологічному прогнозі від Новини.LIVE

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Коли відбудеться повня у січні 2025 року

Перша повня 2025 року, яка називається "Вовчий Місяць", відбудеться 14 січня о 00:26 за Києвом. 

Кому зі знаків Зодіаку повня  у січні 2025 року подарує удачу

Телець 

Для Тельців ця повня стане часом емоційного балансу та зміцнення стосунків із близькими людьми. Астрологи прогнозують, що ви знайдете нові способи вирішення давніх сімейних чи фінансових питань. Це ідеальний момент для тих, хто шукає гармонію у своєму житті.

Крім того, удача може прийти через несподівані знайомства або приємні сюрпризи у професійній сфері. Ваш практичний підхід допоможе реалізувати ідеї, які раніше здавалися складними.

 

Яким знакам Зодіаку повня у січні 2025 року принесе удачу — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Скорпіон 

Скорпіони відчують підтримку зірок у професійній сфері. Повня у Раку 14 січня активізує вашу інтуїцію та допоможе приймати правильні рішення навіть у найскладніших ситуаціях. Астрологи радять сміливо братися за нові проєкти або розв'язувати фінансові питання.

Це сприятливий період для залагодження робочих конфліктів та пошуку нових можливостей для зростання. Удача буде на вашому боці, тож не бійтеся ризикувати та ставити перед собою амбітні цілі.

 

Яким знакам Зодіаку повня у січні 2025 року принесе удачу — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Риби 

Для Риб повня у Раку стане часом творчого натхнення та особистісного зростання. Ви зможете знайти нові джерела енергії для самореалізації та розкриття своїх талантів. Спілкування з близькими людьми та однодумцями додасть сил і впевненості у собі.

Це також гарний час для встановлення нових зв'язків, які можуть виявитися корисними в майбутньому. Довіртеся своїм почуттям і слідуйте за покликом серця — зірки обіцяють успіх у будь-яких починаннях.

 

Яким знакам Зодіаку повня у січні 2025 року принесе удачу — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Раніше ми розповідали, яким знакам Зодіаку варто звернути увагу на здоров'я у січні 2025 року. 

Нагадаємо, ми писали, які знаки Зодіаку розбагатіють у перший місяць 2025 року. 

Також пропонуємо дізнатися, які знаки Зодіаку знайдуть своє справжнє покликання 2025 року.

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13:43 У Курську атакували важливий воєнний об'єкт Росії, — ЦПД

13:35 У США є загиблі внаслідок потужної снігової бурі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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