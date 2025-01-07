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Каким знакам Зодиака полнолуние в январе 2025 года подарит удачу

7 января 2025 12:01
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Каким знакам Зодиака полнолуние в январе 2025 года принесет удачу — точный гороскоп
Прогноз астрологов для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Полнолуние в январе 2025 года пройдет в знаке Рака и отметится обострением интуиции и укреплением семейных ценностей. Это важный астрологический период, который откроет двери для новых возможностей и позитивных перемен. При этом, как уверяют астрологи, этот момент станет особенно благоприятным для трех знаков Зодиака. Удача, гармония и внутреннее равновесие — главные дары для них от полной Луны.

Кто из знаков Зодиака получит шанс на позитивные изменения в январе 2025 года — узнайте в точном астрологическом прогнозе от Новини.LIVE.

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Когда произойдет полнолуние в январе 2025 года

Первое полнолуние 2025 года, которое называется "Волчья Луна", состоится 14 января в 00:26 по Киеву.

Кому из знаков Зодиака полнолуние в январе 2025 года подарит удачу

Телец 

Для Тельцов это полнолуние станет временем эмоционального баланса и укрепления отношений с близкими людьми. Астрологи прогнозируют, что вы найдете новые способы решения давних семейных или финансовых вопросов. Это идеальный момент для тех, кто ищет гармонию в своей жизни.

Кроме того, удача может прийти через неожиданные знакомства или приятные сюрпризы в профессиональной сфере. Ваш практический подход поможет реализовать идеи, которые раньше казались сложными.

 

Каким знакам Зодиака полнолуние в январе 2025 года принесет удачу - Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Скорпион

Скорпионы почувствуют поддержку звезд в профессиональной сфере. Полнолуние в Раке 14 января активизирует вашу интуицию и поможет принимать правильные решения даже в самых сложных ситуациях. Астрологи советуют смело браться за новые проекты или решать финансовые вопросы.

Это благоприятный период для улаживания рабочих конфликтов и поиска новых возможностей для роста. Удача будет на вашей стороне, так что не бойтесь рисковать и ставить перед собой амбициозные цели.

 

Каким знакам Зодиака полнолуние в январе 2025 года принесет удачу - Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Рыбы 

Для Рыб полнолуние в Раке станет временем творческого вдохновения и личностного роста. Вы сможете найти новые источники энергии для самореализации и раскрытия своих талантов. Общение с близкими людьми и единомышленниками придаст сил и уверенности в себе.

Это также хорошее время для установления новых связей, которые могут оказаться полезными в будущем. Доверьтесь своим чувствам и следуйте зову сердца — звезды сулят успех в любых начинаниях.

 

Каким знакам Зодиака полнолуние в январе 2025 года принесет удачу - Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, каким знакам Зодиака стоит обратить внимание на здоровье в январе 2025 года.

Напомним, мы писали, какие знаки Зодиака разбогатеют в первый месяц 2025 года.

Также предлагаем узнать, какие знаки Зодиака найдут свое истинное призвание в 2025 году.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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