Весняне рівнодення 2025 — що категорично не можна робити і що обовʼязково треба зробити 20 березня

Молода жінка на прогулянці в сонячну погоду. Фото: Freepik

Щороку на початку весни люди зустрічають особливе природне явище — весняне рівнодення, яке вважається магічною подією. Дізнайтеся, що категорично не можна робити цього дня, а чим, навпаки, краще зайнятися в цю дату, щоб покращити своє життя.

Новини.LIVE розповідає детально про цей день.

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Коли буде весняне рівнодення в 2025 році

Весняне рівнодення часу від часу відбувається не в одну і ту саму дату — зазвичай це період з 19 по 21 березня, але частіше це 20 число. На 19 березня це явище припадає у високосний рік, а ось на 21 березня — у рік перед високосним.

Цього року весняне рівнодення відбудеться сьогодні, 20 березня, об 11:01 за київським часом.

Ілюстрування весняного рівнодення. Фото: Alamy

Що категорично заборонено робити у весняне рівнодення

У цей день існують певні заборони, яких важливо дотримуватися, щоб не заподіяти лиха. Отже, категорично не можна у день весняного рівнодення сумувати, плакати і сваритися з кимось, адже можна відчути невдачу в новому році.

Що потрібно зробити в день весняного рівнодення

З давніх часів весняне рівнодення, яке вважається початком весни, вважалося особливим днем, наповненим магією. За давніми традиціями у день весняного рівнодення потрібно обов’язково зробити кілька важливих справ.

Йдеться про такі справи, як:

Прибирання в оселі

Миття вікон вдома

Перебирання і викидання непотрібного одягу

Очищення голови від негативних думок

Видалення старих контактів, знімків і повідомлень, які не дають можливості рухатися вперед

Також у день весняного рівнодення потрібно написати на аркуші все те, чого ви боїтеся або на що ображаєтеся, після чого спалити його. Так ви можете попрощатися зі всіма образами і страхами, які є у вашому житті.

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