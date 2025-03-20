Весняне рівнодення 2025 — що категорично не можна робити і що обовʼязково треба зробити 20 березня

Весняне рівнодення 2025 — що не можна, а що варто зробити
Щороку на початку весни люди зустрічають особливе природне явище — весняне рівнодення, яке вважається магічною подією. Дізнайтеся, що категорично не можна робити цього дня, а чим, навпаки, краще зайнятися в цю дату, щоб покращити своє життя.
Новини.LIVE розповідає детально про цей день.
Коли буде весняне рівнодення в 2025 році
Весняне рівнодення часу від часу відбувається не в одну і ту саму дату — зазвичай це період з 19 по 21 березня, але частіше це 20 число. На 19 березня це явище припадає у високосний рік, а ось на 21 березня — у рік перед високосним.
Цього року весняне рівнодення відбудеться сьогодні, 20 березня, об 11:01 за київським часом.
Що категорично заборонено робити у весняне рівнодення
У цей день існують певні заборони, яких важливо дотримуватися, щоб не заподіяти лиха. Отже, категорично не можна у день весняного рівнодення сумувати, плакати і сваритися з кимось, адже можна відчути невдачу в новому році.
Що потрібно зробити в день весняного рівнодення
З давніх часів весняне рівнодення, яке вважається початком весни, вважалося особливим днем, наповненим магією. За давніми традиціями у день весняного рівнодення потрібно обов’язково зробити кілька важливих справ.
Йдеться про такі справи, як:
- Прибирання в оселі
- Миття вікон вдома
- Перебирання і викидання непотрібного одягу
- Очищення голови від негативних думок
- Видалення старих контактів, знімків і повідомлень, які не дають можливості рухатися вперед
Також у день весняного рівнодення потрібно написати на аркуші все те, чого ви боїтеся або на що ображаєтеся, після чого спалити його. Так ви можете попрощатися зі всіма образами і страхами, які є у вашому житті.
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