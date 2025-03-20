Весеннее равноденствие 2025 — что категорически нельзя делать и что обязательно надо сделать 20 марта

Весеннее равноденствие 2025 — что нельзя, а что стоит сделать
Каждый год в начале весны люди встречают особенное природное явление — весеннее равноденствие, которое считается магическим событием. Узнайте, что категорически нельзя делать в этот день, а чем, наоборот, лучше заняться в эту дату, чтобы улучшить свою жизнь.
Новини.LIVE рассказывает подробно об этом дне.
Когда будет весеннее равноденствие в 2025 году
Весеннее равноденствие время от времени происходит не в одну и ту же дату — обычно это период с 19 по 21 марта, но чаще это 20 число. На 19 марта это явление приходится в високосный год, а вот на 21 марта — в год перед високосным.
В этом году весеннее равноденствие состоится сегодня, 20 марта, в 11:01 по киевскому времени.
Что категорически запрещено делать в весеннее равноденствие
В этот день существуют определенные запреты, которые важно соблюдать, чтобы не причинить беды. Итак, категорически нельзя в день весеннего равноденствия грустить, плакать и ссориться с кем-то, ведь можно почувствовать неудачу в новом году.
Что нужно сделать в день весеннего равноденствия
С давних времен весеннее равноденствие, которое считается началом весны, считалось особым днем, наполненным магией. По давним традициям в день весеннего равноденствия нужно обязательно сделать несколько важных дел.
Речь идет о таких делах, как:
- Уборка в доме
- Мытье окон дома
- Перебирание и выбрасывание ненужной одежды
- Очищение головы от негативных мыслей
- Удаление старых контактов, снимков и сообщений, которые не дают возможности двигаться вперед
Также в день весеннего равноденствия нужно написать на листе все то, чего вы боитесь или на что обижаетесь, после чего сжечь его. Так вы можете попрощаться со всеми обидами и страхами, которые есть в вашей жизни.
Напомним, мы писали о том, что нельзя есть и чем не стоит заниматься в Великий пост.
Ранее мы рассказывали о том, какие праздники отмечают украинцы в марте 2025 года.
Также мы сообщали о том, кто празднует свой День ангела в марте 2025 года.
Читайте Новини.LIVE!