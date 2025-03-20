Весеннее равноденствие 2025 — что категорически нельзя делать и что обязательно надо сделать 20 марта

Молодая женщина на прогулке в солнечную погоду. Фото: Freepik

Каждый год в начале весны люди встречают особенное природное явление — весеннее равноденствие, которое считается магическим событием. Узнайте, что категорически нельзя делать в этот день, а чем, наоборот, лучше заняться в эту дату, чтобы улучшить свою жизнь.

Новини.LIVE рассказывает подробно об этом дне.

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Когда будет весеннее равноденствие в 2025 году

Весеннее равноденствие время от времени происходит не в одну и ту же дату — обычно это период с 19 по 21 марта, но чаще это 20 число. На 19 марта это явление приходится в високосный год, а вот на 21 марта — в год перед високосным.

В этом году весеннее равноденствие состоится сегодня, 20 марта, в 11:01 по киевскому времени.

Иллюстрирование весеннего равноденствия. Фото: Alamy

Что категорически запрещено делать в весеннее равноденствие

В этот день существуют определенные запреты, которые важно соблюдать, чтобы не причинить беды. Итак, категорически нельзя в день весеннего равноденствия грустить, плакать и ссориться с кем-то, ведь можно почувствовать неудачу в новом году.

Что нужно сделать в день весеннего равноденствия

С давних времен весеннее равноденствие, которое считается началом весны, считалось особым днем, наполненным магией. По давним традициям в день весеннего равноденствия нужно обязательно сделать несколько важных дел.

Речь идет о таких делах, как:

Уборка в доме

Мытье окон дома

Перебирание и выбрасывание ненужной одежды

Очищение головы от негативных мыслей

Удаление старых контактов, снимков и сообщений, которые не дают возможности двигаться вперед

Также в день весеннего равноденствия нужно написать на листе все то, чего вы боитесь или на что обижаетесь, после чего сжечь его. Так вы можете попрощаться со всеми обидами и страхами, которые есть в вашей жизни.

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