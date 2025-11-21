Поминальна субота 22 листопада 2025 — за кого слід поставити свічку та помолитися

Жінка у церкві ставить свічку. Фото: Pinterest

22 листопада Україна зупиниться в особливій тиші — тій, що народжується лише тоді, коли пам'ять сильніша за час. Це субота, яка несе в собі не просто календарну дату, а глибокий духовний сенс: цього дня нація об'єднується у молитві за всіх, кого забрав Голодомор та інші штучні голоди минулого століття. Це час, коли світло свічок нагадує про життя, зламані тоталітарним режимом. Кожне ім'я, кожна історія, кожне нездійснене майбутнє — у нашій спільній молитві. І водночас це момент єднання: українці звертаються до Бога з проханням про упокій загиблих і про те, щоб подібні трагедії більше ніколи не повторилися.

Поминальна субота 22 листопада 2025 — що це за день

2 лютого 2024 року Православна Церква України офіційно встановила нову поминальну дату — "Поминальна субота всіх, в Україні голодом заморених". Вона припадає щорічно на четверту суботу листопада і збігається з Днем пам'яті жертв голодоморів в Україні, що був встановлений Указом Президента України від 26 листопада 1998 року.

Саме цього дня в усіх храмах ПЦУ відбуваються панахиди та заупокійні молебні за душі невинно убієнних людей, які загинули у 1921-1923, 1932-1933 та 1946-1947 роках від штучно створених голодів.

Памятник жертвам Голодомору. Фото: freepik.com

Що важливо знати про Голодомор в Україні

У 2006 році Верховна Рада офіційно визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Він не відбувся через наслідки стихії. Це був спланований геноцид, спрямований на знищення українського духу, селянства та опору політиці СРСР.

Серед найжорстокіших інструментів геноциду:

режим так званих чорних дощок — повна блокада сіл (у мешканців села чи цілого району вилучали харчові продукти, що призводило до голодної смерті);

репресивний Закон про п'ять колосків (розстріл та конфіскація майна за крадіжку колгоспного майна, включно з кількома колосками, що залишилися на полях);

вилучення всіх харчових запасів.

Національні та церковні традиції поминального дня

Цього дня проходить загальнонаціональна акція "Запали свічку". Щороку о 16:00 в Україні оголошують хвилину мовчання. Після неї українці запалюють свічку пам'яті — вдома, у храмі або біля меморіалу. Це світло символізує життя, яке забрали, але не змогли стерти з історії.

Також у цю дату до меморіалів несуть хліб, зерно, калачі — як нагадування про те, що саме хліб став знаряддям знищення українців.

Свічка у вікні. Фото: goodfon.com

У храмах ПЦУ та УГКЦ цього дня звершуються заупокійні літургії та панахиди. Священники виголошують молитви за душі невинних жертв, які не отримали належного християнського поховання.

У цю поминальну суботу варто помолитися:

за всіх, хто загинув під час Голодоморів;

за душі тих, хто помер без священника і молитви;

за стражденних, які не мали можливості бути похованими за християнським звичаєм;

за всіх жертв політичних репресій.

Також можна поставити свічку за своїх рідних, які пережили Голодомор або втратили близьких.

Жінки моляться у церкві. Фото: google.com

Головні заборони поминальної суботи 22 листопада

Це день глибокої скорботи та молитви, тому існують певні правила поведінки. Цього дня не проводять гучних святкувань, весіль, ювілеїв, не організовують масових розваг. Також телебачення та радіо мають змінювати розважальний контент.

Серед церковних заборон:

день припадає на Різдвяний піст — вірянам варто дотримуватися правил посту: не їсти скоромну їжу, та не пити алкоголь;

не слід сваритися, ображати інших, поширювати плітки;

суворо заборонено говорити погане про померлих — якщо немає добрих слів, краще помовчати.

