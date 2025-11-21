Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Важлива поминальна субота 22 листопада — за кого слід помолитися

Важлива поминальна субота 22 листопада — за кого слід помолитися

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 21:53
Оновлено: 21:24
Поминальна субота 22 листопада 2025 — за кого слід поставити свічку та помолитися
Жінка у церкві ставить свічку. Фото: Pinterest

22 листопада Україна зупиниться в особливій тиші — тій, що народжується лише тоді, коли пам'ять сильніша за час. Це субота, яка несе в собі не просто календарну дату, а глибокий духовний сенс: цього дня нація об'єднується у молитві за всіх, кого забрав Голодомор та інші штучні голоди минулого століття. Це час, коли світло свічок нагадує про життя, зламані тоталітарним режимом. Кожне ім'я, кожна історія, кожне нездійснене майбутнє — у нашій спільній молитві. І водночас це момент єднання: українці звертаються до Бога з проханням про упокій загиблих і про те, щоб подібні трагедії більше ніколи не повторилися.

Новини.LIVE розповідає про особливості цієї поминальної суботи, її традиції та важливі заборони.

Реклама
Читайте також:

Поминальна субота 22 листопада 2025 — що це за день

2 лютого 2024 року Православна Церква України офіційно встановила нову поминальну дату — "Поминальна субота всіх, в Україні голодом заморених". Вона припадає щорічно на четверту суботу листопада і збігається з Днем пам'яті жертв голодоморів в Україні, що був встановлений Указом Президента України від 26 листопада 1998 року.

Саме цього дня в усіх храмах ПЦУ відбуваються панахиди та заупокійні молебні за душі невинно убієнних людей, які загинули у 1921-1923, 1932-1933 та 1946-1947 роках від штучно створених голодів.

 

Поминальна субота 22 листопада 2025 — що це за день
Памятник жертвам Голодомору. Фото: freepik.com

Що важливо знати про Голодомор в Україні

У 2006 році Верховна Рада офіційно визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Він не відбувся через наслідки стихії. Це був спланований геноцид, спрямований на знищення українського духу, селянства та опору політиці СРСР.

Серед найжорстокіших інструментів геноциду:

  • режим так званих чорних дощок — повна блокада сіл (у мешканців села чи цілого району вилучали харчові продукти, що призводило до голодної смерті);
  • репресивний Закон про п'ять колосків (розстріл та конфіскація майна за крадіжку колгоспного майна, включно з кількома колосками, що залишилися на полях);
  • вилучення всіх харчових запасів.

Національні та церковні традиції поминального дня 

Цього дня проходить загальнонаціональна акція "Запали свічку". Щороку о 16:00 в Україні оголошують хвилину мовчання. Після неї українці запалюють свічку пам'яті — вдома, у храмі або біля меморіалу. Це світло символізує життя, яке забрали, але не змогли стерти з історії.

Також у цю дату до меморіалів несуть хліб, зерно, калачі — як нагадування про те, що саме хліб став знаряддям знищення українців.

 

Що важливо знати про Голодомор в Україні
Свічка у вікні. Фото: goodfon.com

У храмах ПЦУ та УГКЦ цього дня звершуються заупокійні літургії та панахиди. Священники виголошують молитви за душі невинних жертв, які не отримали належного християнського поховання.

У цю поминальну суботу варто помолитися:

  • за всіх, хто загинув під час Голодоморів;
  • за душі тих, хто помер без священника і молитви;
  • за стражденних, які не мали можливості бути похованими за християнським звичаєм;
  • за всіх жертв політичних репресій.

Також можна поставити свічку за своїх рідних, які пережили Голодомор або втратили близьких.

 

Національні та церковні традиції поминального дня
Жінки моляться у церкві. Фото: google.com

Головні заборони поминальної суботи 22 листопада

Це день глибокої скорботи та молитви, тому існують певні правила поведінки. Цього дня не проводять гучних святкувань, весіль, ювілеїв, не організовують масових розваг. Також телебачення та радіо мають змінювати розважальний контент.

Серед церковних заборон: 

  • день припадає на Різдвяний піст — вірянам варто дотримуватися правил посту: не їсти скоромну їжу, та не пити алкоголь;
  • не слід сваритися, ображати інших, поширювати плітки;
  • суворо заборонено говорити погане про померлих — якщо немає добрих слів, краще помовчати.

Раніше ми ділилися сильною молитвою до Бога, яку слід читати для зцілення душі й тіла.

Нагадаємо, також ми розповідали, які молитви слід читати під час Різдвяного посту для зміцнення віри.

Пропонуємо також ознайомитися з повним церковним календарем свят на листопад 2025 року.

традиції церква Голодомор заборони 22 листопада поминальна субота
Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації