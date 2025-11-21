Видео
Важная поминальная суббота 22 ноября — за кого следует помолиться

Дата публикации 21 ноября 2025 21:53
обновлено: 21:24
Поминальная суббота 22 ноября 2025 — за кого следует поставить свечу и помолиться
Женщина в церкви ставит свечу. Фото: Pinterest

22 ноября Украина остановится в особой тишине — той, что рождается только тогда, когда память сильнее времени. Это суббота, которая несет в себе не просто календарную дату, а глубокий духовный смысл: в этот день нация объединяется в молитве за всех, кого забрал Голодомор и другие искусственные голода прошлого века. Это время, когда свет свечей напоминает о жизни, сломанные тоталитарным режимом. Каждое имя, каждая история, каждое неосуществленное будущее — в нашей общей молитве. И одновременно это момент единения: украинцы обращаются к Богу с просьбой об упокоении погибших и о том, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторились.

Новини.LIVE рассказывает об особенностях этой поминальной субботы, ее традициях и важных запретах.

Читайте также:

Поминальная суббота 22 ноября 2025 — что это за день

2 февраля 2024 года Православная Церковь Украины официально установила новую поминальную дату — "Поминальная суббота всех, в Украине голодом заморенных". Она приходится ежегодно на четвертую субботу ноября и совпадает с Днем памяти жертв голодоморов в Украине, который был установлен Указом Президента Украины от 26 ноября 1998 года.

Именно в этот день во всех храмах ПЦУ проходят панихиды и заупокойные молебны по душам невинно убиенных людей, погибших в 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годах от искусственно созданных голодов.

 

Поминальная суббота 22 ноября 2025 — что это за день
Памятник жертвам Голодомора. Фото: freepik.com

Что важно знать о Голодоморе в Украине

В 2006 году Верховная Рада официально признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Он не состоялся из-за последствий стихии. Это был спланированный геноцид, направленный на уничтожение украинского духа, крестьянства и сопротивления политике СССР.

Среди самых жестоких инструментов геноцида:

  • режим так называемых черных досок — полная блокада сел (у жителей села или целого района изымали продукты питания, что приводило к голодной смерти);
  • репрессивный Закон о пяти колосках (расстрел и конфискация имущества за кражу колхозного имущества, включая несколько колосков, оставшихся на полях);
  • изъятие всех пищевых запасов.

Национальные и церковные традиции поминального дня

В этот день проходит общенациональная акция "Зажги свечу". Ежегодно в 16:00 в Украине объявляют минуту молчания. После нее украинцы зажигают свечу памяти — дома, в храме или возле мемориала. Этот свет символизирует жизнь, которую забрали, но не смогли стереть из истории.

Также в эту дату к мемориалам несут хлеб, зерно, калачи — как напоминание о том, что именно хлеб стал орудием уничтожения украинцев.

 

Что важно знать о Голодоморе в Украине
Свеча в окне. Фото: goodfon.com

В храмах ПЦУ и УГКЦ в этот день совершаются заупокойные литургии и панихиды. Священники произносят молитвы за души невинных жертв, которые не получили надлежащего христианского захоронения.

В эту поминальную субботу стоит помолиться

  • за всех, кто погиб во время Голодоморов;
  • за души тех, кто умер без священника и молитвы;
  • за страждущих, которые не имели возможности быть похороненными по христианскому обычаю;
  • за всех жертв политических репрессий.

Также можно поставить свечу за своих родных, которые пережили Голодомор или потеряли близких.

 

Национальные и церковные традиции поминального дня
Женщины молятся в церкви. Фото: google.com

Главные запреты поминальной субботы 22 ноября

Это день глубокой скорби и молитвы, поэтому существуют определенные правила поведения. В этот день не проводят громких празднований, свадеб, юбилеев, не организуют массовых развлечений. Также телевидение и радио должны менять развлекательный контент.

Среди церковных запретов:

  • день приходится на Рождественский пост — верующим следует соблюдать правила поста: не есть скоромную пищу, и не пить алкоголь;
  • не следует ссориться, оскорблять других, распространять сплетни;
  • строго запрещено говорить плохое об умерших — если нет добрых слов, лучше помолчать.

Ранее мы делились сильной молитвой к Богу, которую следует читать для исцеления души и тела.

Напомним, также мы рассказывали, какие молитвы следует читать во время Рождественского поста для укрепления веры.

Предлагаем также ознакомиться с полным церковным календарем праздников на ноябрь 2025 года.

Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
