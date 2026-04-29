Як ворожити у Вальпургієву ніч 2026 на кохання, гроші та долю: прості ритуали

Жінка, яка ворожить перед дзеркалом.

Вальпургієва ніч — одне з наймістичніших свят року, коли, за віруваннями, відкривається тонка межа між світами й можна побачити своє майбутнє. Здавна вважається, що ніч з 30 квітня на 1 травня ідеальна для ритуалів та ворожіння.

Що означає Вальпургієва ніч і чому вона особлива

Вальпургієва ніч має давнє коріння і поєднує християнські та язичницькі традиції. Попри те, що назва пов'язана зі святою Вальпургою, у народі ця дата асоціюється з нечистою силою, потойбіччям та магією.

Наші предки вірили, що саме в цю ніч:

стираються межі між світами;

загострюється інтуїція;

відкриваються відповіді на важливі питання.

Тому Вальпургієва ніч вважається ідеальним часом для ворожінь, ритуалів на кохання, гроші та щасливу долю.

Як ворожити у Вальпургієву ніч на кохання

Сон про судженого

Перед сном 30 квітня налаштуйтеся на питання про особисте життя. Вважається, що образ у сні може підказати важливу відповідь.

Імена під подушкою

Напишіть кілька чоловічих імен на папірцях, покладіть під подушку. За повір'ями, те ім'я, яке ви витягнете зранку, належить вашому судженому.

Як ворожити на гроші та бажання

Гаманець на достаток

Купіть новий гаманець, зірвіть з дерева кілька листочків і покладіть їх всередину. Скажіть вголос магічні слова: "Скільки листя росте на деревах, нехай стільки грошей буде в моєму гаманці". Потім листя дістаньте, покладіть в тканинний мішечок і сховайте так, щоб ніхто не знайшов. У гаманець покладіть паперові купюри і ходіть з ним постійно. Новий гаманець символізує новий фінансовий цикл. Листя як символ росту допомагає закріпити намір на примноження доходів.

Ворожіння зі свічкою

Цей спосіб підходить, якщо вам потрібно отримати знак тут і зараз. Запаліть свічку, подумайте про своє питання і спостерігайте за полум'ям:

рівне полум'я — ситуація залишиться стабільною;

дим — можливі труднощі;

потріскування — позитивний розвиток подій;

згасання — знак, що варто переглянути плани;

рухливе полум'я — результат залежить від ваших дій.

Обряди у Вальпургієву ніч: як захиститися і очиститися

Ця ніч підходить не лише для передбачень, а й для очищення від негативу та залучення позитивної енергії. Ось кілька простих, але сильних ритуалів:

Посипте поріг піском, щоб захистити дім від негативної енергії.

Запаліть свічки в оселі — вогонь очищає простір і заспокоює думки.

Напишіть свої страхи або проблеми на папері й спаліть — це допомагає відпустити зайве.

Зберіть трави — вважається, що вони набувають особливої сили.

Також ця ніч сприятлива для догляду за собою. Будь-які процедури — від масок до ванн — працюють сильніше, ніж зазвичай. А ранкове вмивання росою 1 травня вважається символом оновлення та краси.

Раніше Новини.LIVE ділилися календарем свят на травень 2026, який допоможе вам не пропустити головні події останнього місяця весни.

Також пропонуємо дізнатися, коли ми святкуватимемо День вишиванки у 2026 році.