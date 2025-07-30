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Головна Свята В Україні День дружби 2025 — як привітати дорогих серцю людей

В Україні День дружби 2025 — як привітати дорогих серцю людей

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 06:03
З Днем дружби 30 липня 2025 — яскраві привітання та листівки для друзів
Друзі разом на відпочинку. Фото: freepik.com

Сьогодні, 30 липня, в Україні та світі відзначають Міжнародний день дружби — свято, яке нагадує нам про важливість справжніх людських зв'язків. У 2025 році ця дата стане ще однією можливістю подякувати тим, хто поруч у радості й негараздах, хто вміє вислухати, підтримати й зробити день яскравішим.

Новини.LIVE ділиться добіркою яскравих та щирих привітань з Днем дружби у прозі та листівках. 

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Міжнародний день дружби 2025 — найкращі привітання у прозі 

З Днем дружби! Нехай поруч завжди будуть люди, з якими легко мовчати і весело сміятися, ті, хто розуміє без слів і підтримує без зайвих пояснень.

***

Вітаю з чудовим святом — Днем дружби! Нехай у житті завжди буде міцне плече поруч, щирі розмови до світанку, теплі обійми і ті, хто ніколи не зрадить. 

***

Моя дорога подруго! Вітаю з Днем дружби тебе! Дякую за сміх до сліз, за підтримку в гіркі моменти, за кожну чашку чаю і сотні повідомлень "як ти?". Нехай і твоє серце завжди буде зігріте любов'ю. 

***

Подруго, з Днем дружби! Твоя присутність у моєму житті — це справжнє щастя. Бажаю тобі яскравих моментів, щирих усмішок і друзів, які будуть любити тебе так само, як люблю я.

***

З Днем дружби! Ціную нашу дружбу, як найміцніший тил. Ти завжди поруч, коли потрібно — без зайвих слів і умов. Бажаю тобі залізного здоров'я, чесних людей поряд і перемог, якими ми ще не раз разом порадіємо!

***

З Днем дружби, друже! Нехай завжди будуть ті, хто підставить плече, підтримає словом і не дасть впасти. Дякую, що є в моєму житті — справжній, надійний, як скеля.

***

У цей День дружби хочу сказати головне — твоя підтримка і присутність у моєму житті безцінна. Нехай наша дружба міцніє з кожним роком!

***

Зі святом, друже! Нехай цей День дружби нагадає тобі: навіть коли темно, є ті, хто готовий запалити для тебе світло. Ти сильний, ти не сам. Я поруч.

Привітання з Днем дружби у яскравих листівках 

В Україні День дружби 2025 — листівки
Листівки з Днем дружби 2025. Колаж: Новини.LIVE
Міжнародний день дружби 2025 — найкращі листівки
Листівки з Днем дружби 2025. Колаж: Новини.LIVE
Привітання з Днем дружби у яскравих листівках
Листівки з Днем дружби 2025. Колаж: Новини.LIVE
Міжнародний день дружби 2025 — найкращі привітання
Листівки з Днем дружби 2025. Колаж: Новини.LIVE
З Днем дружби 30 липня 2025 — яскраві привітання
Листівки з Днем дружби 2025. Колаж: Новини.LIVE
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Відеопривітання з Днем дружби 2025 року

 

 

Також пропонуємо вам ознайомитися з церковним календарем свят на серпень 2025 року.

привітання листівки дружба побажання 30 липня свято
Олена Дрозд - Редактор
Автор:
Олена Дрозд
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