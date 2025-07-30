С Днем дружбы 30 июля 2025 — яркие поздравления и открытки для друзей

Друзья вместе на отдыхе. Фото: freepik.com

Сегодня, 30 июля, в Украине и мире отмечают Международный день дружбы — праздник, который напоминает нам о важности настоящих человеческих связей. В 2025 году эта дата станет еще одной возможностью поблагодарить тех, кто рядом в радости и невзгодах, кто умеет выслушать, поддержать и сделать день ярче.

Новини.LIVE делится подборкой ярких и искренних поздравлений с Днем дружбы в прозе и открытках.

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С Днем дружбы! Пусть рядом всегда будут люди, с которыми легко молчать и весело смеяться, те, кто понимает без слов и поддерживает без лишних объяснений.

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Поздравляю с замечательным праздником — Днем дружбы! Пусть в жизни всегда будет крепкое плечо рядом, искренние разговоры до рассвета, теплые объятия и те, кто никогда не предаст.

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Моя дорогая подруга! Поздравляю с Днем дружбы тебя! Спасибо за смех до слез, за поддержку в горькие моменты, за каждую чашку чая и сотни сообщений "как ты?". Пусть и твое сердце всегда будет согрето любовью.

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Подруга, с Днем дружбы! Твое присутствие в моей жизни — это настоящее счастье. Желаю тебе ярких моментов, искренних улыбок и друзей, которые будут любить тебя так же, как люблю я.

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С Днем дружбы! Ценю нашу дружбу, как самый крепкий тыл. Ты всегда рядом, когда нужно — без лишних слов и условий. Желаю тебе железного здоровья, честных людей рядом и побед, которыми мы еще не раз вместе порадуемся!

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С Днем дружбы, друг! Пусть всегда будут те, кто подставит плечо, поддержит словом и не даст упасть. Спасибо, что есть в моей жизни — настоящий, надежный, как скала.

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В этот День дружбы хочу сказать главное — твоя поддержка и присутствие в моей жизни бесценна. Пусть наша дружба крепнет с каждым годом!

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С праздником, друг! Пусть этот День дружбы напомнит тебе: даже когда темно, есть те, кто готов зажечь для тебя свет. Ты сильный, ты не один. Я рядом.

Поздравления с Днем дружбы в ярких открытках

Открытки с Днем дружбы 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем дружбы 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем дружбы 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем дружбы 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем дружбы 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем дружбы 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем дружбы 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Видеопоздравление с Днем дружбы 2025 года

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