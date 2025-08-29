Відео
Відео

Усікновення глави Предтечі 2025 — листівки та щирі побажання миру

Усікновення глави Предтечі 2025 — листівки та щирі побажання миру

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 06:03
Усікновення глави Івана Предтечі 29 серпня 2025 — листівки, побажання миру й щастя
Свято Усікновення глави Івана Предтечі. Колаж: Новини.LIVE

У цю п'ятницю, 29 серпня, в Україні відзначають велике православне свято — Усікновення глави Івана Предтечі, яке присвячене пам'яті мученицької смерті Івана Хрестителя. У цю дату віряни відвідують храми, моляться святому і, звісно ж, бажають один одному миру, добробуту, злагоди та здоров'я. 

Новини.LIVE підготували щирі побажання, прозу та гарні листівки до свята Усікновення глави Івана Предтечі. Поділіться теплом із близькими, друзями та знайомими. 

Читайте також:

Привітання з Усікновення глави Івана Предтечі 29 серпня — теплі побажання та проза 

Сьогодні особливий день — Усікновення глави Івана Хрестителя. Нехай святий оберігає вас, дарує міцне здоров'я, душевний спокій, впевненість у завтрашньому дні та щиру віру в серці.

Щиро вітаю зі святом Усікновення Івана Предтечі! Бажаю, щоб життя було наповнене добром, радістю й теплом, а святий оберігав від усякого зла та дарував сили у щоденних справах.

Віряни сьогодні згадують святого пророка Івана Хрестителя та його мученицьку смерть за віру. У цей день бажаю вам ясного неба, внутрішньої гармонії, мудрості й сили духу. Нехай віра буде непохитною, серце — щасливим, а доля щедрою на приємні події.

Хай у вашому житті завжди панують мир і любов, а поруч будуть вірні друзі та щирі люди. Бажаю, щоб тривог було якнайменше, а натомість зростали радість і надія. Зі святом Усікновення Івана Хрестителя!

У день Усікновення глави Івана Предтечі від щирого серця зичу достатку у домі, щирості у взаєминах, щедрості душі та любові в серці. Нехай віра надихає, добрі справи примножуються, а життя буде сповнене вдячності та світлих надій.

Усікновення глави Івана Предтечі 2025 — найкращі листівки до свята

Листівки до дня Усікновення глави Івана Предтечі. Колаж: Новини.LIVE
Листівки до дня Усікновення глави Івана Предтечі. Колаж: Новини.LIVE
Листівки до дня Усікновення глави Івана Предтечі. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання зі святом Усікновення глави Івана Предтечі 2025

 

 

 

Також дізнавайтесь, які сім заборон категорично не можна порушувати у день Усікновення глави Івана Предтечі, щоб не грішити та не накликати біди.

Людмила Мельник - Редактор
Автор:
Людмила Мельник
