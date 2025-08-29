Видео
Усекновение главы Предтечи 2025 — открытки и пожелания мира

Усекновение главы Предтечи 2025 — открытки и пожелания мира

Дата публикации 29 августа 2025 06:03
Усекновение главы Иоанна Предтечи 29 августа 2025 — открытки, пожелания мира и счастья
Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи. Коллаж: Новини.LIVE

В эту пятницу, 29 августа, в Украине отмечают большой православный праздник — Усекновение главы Иоанна Предтечи, который посвящен памяти мученической смерти Иоанна Крестителя. В эту дату верующие посещают храмы, молятся святому и, конечно же, желают друг другу мира, благополучия, согласия и здоровья.

Новини.LIVE подготовили искренние пожелания, прозу и красивые открытки к празднику Усекновения главы Иоанна Предтечи. Поделитесь теплом с близкими, друзьями и знакомыми.

Поздравления с Усекновением главы Иоанна Предтечи 29 августа — теплые пожелания и проза

Сегодня особый день — Усекновение главы Иоанна Крестителя. Пусть святой оберегает вас, дарит крепкое здоровье, душевное спокойствие, уверенность в завтрашнем дне и искреннюю веру в сердце.

***

Искренне поздравляю с праздником Усекновения Иоанна Предтечи! Желаю, чтобы жизнь была наполнена добром, радостью и теплом, а святой оберегал от всякого зла и дарил силы в ежедневных делах.

***

Верующие сегодня вспоминают святого пророка Иоанна Крестителя и его мученическую смерть за веру. В этот день желаю вам ясного неба, внутренней гармонии, мудрости и силы духа. Пусть вера будет непоколебимой, сердце — счастливым, а судьба щедрой на приятные события.

***

Пусть в вашей жизни всегда царят мир и любовь, а рядом будут верные друзья и искренние люди. Желаю, чтобы тревог было как можно меньше, а взамен росли радость и надежда. С праздником Усекновения Иоанна Крестителя!

***

В день Усекновения главы Иоанна Предтечи от всей души желаю достатка в доме, искренности во взаимоотношениях, щедрости души и любви в сердце. Пусть вера вдохновляет, добрые дела приумножаются, а жизнь будет полна благодарности и светлых надежд.

Усекновение главы Иоанна Предтечи 2025 — лучшие открытки к празднику

Привітання з Усікновення глави Івана Предтечі 29 серпня — теплі побажання
Открытки ко дню Усекновения главы Иоанна Предтечи. Коллаж: Новини.LIVE
Усікновення глави Івана Предтечі 2025 — найкращі листівки до свята
Открытки ко дню Усекновения главы Иоанна Предтечи. Коллаж: Новини.LIVE
Усікновення глави Івана Предтечі 29 серпня 2025 — листівки
Открытки ко дню Усекновения главы Иоанна Предтечи. Коллаж: Новини.LIVE

Видеопоздравления с праздником Усекновения главы Иоанна Предтечи 2025

 

 

 

Также узнавайте, какие семь запретов категорически нельзя нарушать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, чтобы не грешить и не навлечь беды.

поздравления открытки пожелания 29 августа праздник Усекновение главы Ивана Предтечи
Людмила Мельник - Редактор
Автор:
Людмила Мельник
