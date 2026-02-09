Відео
Головна Свята У ці чотири дати народжуються справжні генії — мають високий IQ

У ці чотири дати народжуються справжні генії — мають високий IQ

Дата публікації: 9 лютого 2026 19:40
Коли народжуються люди з високим IQ — нумерологи назвали чотири дати
Гарна дівчина перед ноутбуком. Фото: freepik.com

Деякі люди ще змалечку вирізняються своєю кмітливістю й мудрістю, яка доступна не всім дорослим. Як стверджують нумерологи, на інтелект напряму може впливати наша дата народження. Є цілих чотири унікальні числа, коли народжуються люди з високим IQ.

Новини.LIVE з посиланням на Parade розповідає, коли народжуються природжені генії.

Число народження 3

Люди, які відзначають свій день народження 3-го числа, мають не тільки гострий розум, а й креативність. В них надзвичайно розвинена уява. Тож, їхня сила в умінні поєднувати логіку з творчістю. Такі особи вміють накопичувати знання з власного досвіду, спостережень і спілкування, тому часто добре орієнтуються в різних сферах життя. Трійки часто стають: 

  • лідерами думок;
  • успішними митцями;
  • науковцями;
  • викладачами;
  • культурними діячами. 
Число народження 14

Народжені 14-го числа мають живий та гнучкий розум. Вони постійно шукають нову інформацію, прагнуть розвиватися і не можуть довго залишатися на одному місці. Їх цікавить психологія, література, мистецтво, філософія, наука та все, що стимулює мислення. Такі люди швидко навчаються, легко запам'ятовують складні речі та вміють аналізувати події з різних точок зору.

Число народження 17

Люди, які народилися 17-го числа, відзначаються врівноваженим характером і внутрішньою зрілістю. Їм притаманна "мудрість старої душі", відповідальність і терпіння. Їхній інтелект проявляється не у поверхневих знаннях, а в глибокому розумінні обраної сфери. Вони здатні роками вдосконалювати свої навички, стаючи справжніми експертами у професії чи хобі. Завдяки цьому вони створюють міцну основу для кар'єри, бізнесу чи наукової діяльності.

Число народження 22

Народжені 22-го числа вважаються мислителями. Вони мислять поза шаблонами, легко знаходять нестандартні рішення і бачать перспективи там, де інші їх не помічають. Ці люди часто випереджають свій час, здатні передбачати тенденції та створювати нові ідеї з нуля. Їх приваблюють соціальні проєкти, зміни в суспільстві, інновації та розвиток. Саме серед народжених у цей день часто зустрічаються:

  • винахідники;
  • реформатори;
  • лідери майбутнього.

Єва Глоба - Редактор
Автор:
Єва Глоба
