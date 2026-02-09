Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники В эти четыре даты рождаются настоящие гении — имеют высокий IQ

В эти четыре даты рождаются настоящие гении — имеют высокий IQ

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 19:40
Когда рождаются люди с высоким IQ — нумерологи назвали четыре даты
Красивая девушка перед ноутбуком. Фото: freepik.com

Некоторые люди еще с детства отличаются своей сообразительностью и мудростью, которая доступна не всем взрослым. Как утверждают нумерологи, на интеллект напрямую может влиять наша дата рождения. Есть целых четыре уникальных числа, когда рождаются люди с высоким IQ.

Новини.LIVE со ссылкой на Parade рассказывает, когда рождаются прирожденные гении.

Реклама
Читайте также:
Число рождения 3

Люди, которые отмечают свой день рождения 3-го числа, имеют не только острый ум, но и креативность. У них чрезвычайно развитое воображение. Их сила в умении сочетать логику с творчеством. Такие люди умеют накапливать знания из собственного опыта, наблюдений и общения, поэтому часто хорошо ориентируются в разных сферах жизни. Тройки часто становятся:

  • лидерами мнений;
  • успешными художниками;
  • учеными;
  • преподавателями;
  • культурными деятелями.
Число рождения 14

Рожденные 14-го числа имеют живой и гибкий ум. Они постоянно ищут новую информацию, стремятся развиваться и не могут долго оставаться на одном месте. Их интересует психология, литература, искусство, философия, наука и все, что стимулирует мышление. Такие люди быстро обучаются, легко запоминают сложные вещи и умеют анализировать события с разных точек зрения.

Число рождения 17

Люди, которые родились 17-го числа, отличаются уравновешенным характером и внутренней зрелостью. Им присуща "мудрость старой души", ответственность и терпение. Их интеллект проявляется не в поверхностных знаниях, а в глубоком понимании выбранной сферы. Они способны годами совершенствовать свои навыки, становясь настоящими экспертами в профессии или хобби. Благодаря этому они создают прочную основу для карьеры, бизнеса или научной деятельности.

Число рождения 22

Рожденные 22-го числа считаются мыслителями. Они мыслят вне шаблонов, легко находят нестандартные решения и видят перспективы там, где другие их не замечают. Эти люди часто опережают свое время, способны предвидеть тенденции и создавать новые идеи с нуля. Их привлекают социальные проекты, изменения в обществе, инновации и развитие. Именно среди рожденных в этот день часто встречаются:

  • изобретатели;
  • реформаторы;
  • лидеры будущего.

Также делимся другими интересными темами по нумерологии

В какие четыре даты рождаются люди, которые всегда нравятся окружающим.

Когда рождаются настоящие "детекторы", которые сразу чувствуют токсичных людей.

В какие даты рождаются те, кто животных любит больше, чем людей.

интеллект день рождения нумерология числа дата
Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации