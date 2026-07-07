У ніч на 8 липня ці знаки Зодіаку побачать віщий сон: Таро-прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Ілона Мазур Редактор

Планета магії, інтуїції та сновидінь Нептун 7 липня розпочала свій ретроградний рух, відкриваючи період, коли ми будемо відкриті до знаків долі та голосу власної підсвідомості. Містичні карти Таро назвали знаки Зодіаку, яким Всесвіт передасть важливе повідомлення — у ніч із 7 на 8 липня їх чекає віщий сон.

Новини.LIVE ділиться пророцтвом карт Таро, кому цієї ночі вищі сили відкриють приховані істини.

Риби — карта Таро "Верховна Жриця"

"Верховна Жриця" говорить про приховані знання. У ніч на 8 липня ви можете побачити сон, який спочатку здасться дивним або навіть незрозумілим. Але впродовж кількох днів його символи складуться у цілісну картину. У сні особливу увагу слід звертати на людей, воду, дорогу або двері. Такі образи можуть підказати правильний напрямок у важливій життєвій ситуації. Навіть незначна деталь згодом може виявитися ключем до відповіді, яку ви давно шукаєте.

Рак — карта Таро "Місяць"

У ніч з 7 на 8 липня ваша підсвідомість заговорить з вами мовою символів. Сон, який стосуватиметься страхів або прихованих переживань, може бути дуже реалістичним або викличе сильні емоції. Не ігноруйте свої відчуття після пробудження. Якщо якась думка не виходить із голови, варто приділити їй увагу. Внутрішній голос підкаже правильний шлях.

Скорпіон — карта Таро "Вежа"

"Вежа" говорить насамперед про прозріння. Ваш сон може буквально перевернути погляд на певну ситуацію або допомогти побачити те, що раніше залишалося прихованим. Ви отримаєте відповідь на питання, яке останнім часом не давало спокою. Дайте собі день або два на роздуми. Дуже скоро ви зрозумієте, що намагався сказати вам Всесвіт.

Вас можуть зацікавити інші астрологічні прогнози

Яким знакам Зодіаку Таро віщують фінансову удачу до 12 липня.

Кому зі знаків Зодіаку варто берегти гроші у липні за Таро.

Яким знакам Зодіаку вдасться розпрощатися із чорною смугою в липні завдяки Юпітеру в Леві.