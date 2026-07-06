Таро-прогноз на тиждень 6-12 липня 2026: які знаки Зодіаку отримають великі прибутки

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Новий липневий тиждень несе потужну грошову енергію, що зачепить багатьох представників зодіакального кола. Містичні карти Таро назвали знаки Зодіаку, на які чекає фінансовий успіх з 6 по 12 липня. Це буде час вигідних угод та прибуткових рішень.

Новини.LIVE розповідає, кому карти Таро віщують великі прибутки та удачу в грошових питаннях.

Близнюки — карта Таро "Маг"

"Маг" говорить про великий шанс, який вдасться розгледіти саме вам. Там де інші побачать труднощі, ви відкриєте велику перспективу. На цьому тижні особливо вдало складуться переговори, презентації, продажі та будь-які справи, де потрібно переконувати інших. Не відкладайте ідеї "на потім" та не відмовляйтеся від нестандартних пропозицій.

Лев — карта Таро "Правосуддя"

Можливо останнім часом ви подавали документи, чекали відповіді від роботодавця чи вирішували фінансовий спір. "Правосуддя" говорить про повернення боргу, компенсацію або виплату, яка затримувалася. Також тиждень вдалий для підписання договорів. Обов'язково все перевіряйте.

Терези — карта Таро "Вісімка Кубків"

"Вісімка Кубків" показує: великі гроші прийдуть, коли ви нарешті відмовитеся від того, що давно перестало приносити користь. Не тримайтеся за старе лише через страх змін. Нові перспективи, найімовірніше, з'являться наприкінці тижня.

Читайте також:

Скорпіон — карта Таро "Двійка Жезлів"

Таро показують вам прибуток, який прийде після правильного планування. Холодний розрахунок допоможе заробити більше, ніж ви очікували. Також цього тижня ви можете отримати пропозицію, що вимагатиме зваженого рішення. Візьміть добу на аналіз умов, зважте всі "за" та "проти" й лише після цього давайте відповідь.

Козеріг — карта Таро "Відлюдник"

"Відлюдник" каже, що ваш фінансовий успіх прихований у старих навичках. Перегляньте старі записи, портфоліо чи контакти. Відповідь на грошове питання вже є у вашому минулому.

Риби — карта Таро "Сімка Мечів"

У період з 6 по 12 липня карти Таро радять вам застосовувати нестандартний підхід та креативність. Так ви отримаєте шанс випередити конкурентів або знайти вигідне рішення. Також цього тижня вам варто уважно стежити за акціями, вакансіями, новими замовленнями чи пропозиціями.

Дізнавайтесь інші цікаві астрологічні прогнози

Яких несподіванок чекати кожному знаку Зодіаку в липні 2026.

Хто здобуде фінансовий успіх у другий місяць літа.

Кому літо 2026 подарує яскраві пригоди, що залишаться у пам'яті на все життя.