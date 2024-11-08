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У кого День ангела 8 листопада — найщиріші привітання

8 листопада 2024 06:01
Світлана Зайцева - Редактор
Іменини 8 листопада — найщиріші привітання з Днем ангела
Молода жінка у ролі ангела. Фото: Pinterest
Світлана Зайцева - Редактор

Сьогодні, 8 листопада, багато людей в Україні святкують свій День ангела, який є гарною можливістю привітати найдорожчих. Ось вам декілька порад стосовно того, як можна привітати людей з іменинами в прозі, листівках та відеороликах.

Новини.LIVE розповідає, в кого цього дня іменини і як можна привітати з Днем ангела.

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У кого День ангела 8 листопада — жіночі імена

Цього дня свої іменини відзначають жінки, яких звати:

  • Марта — давньоєврейське ім’я, яке означає "пані", "господиня". Жінки з цим ім’ям зазвичай наполегливі та дуже емоційні, а ще мають гарне почуття власної гідності. До того ж, це дуже рішучі та впевнені в собі люди
  • Марфа — ім’я походить від арамейського слова "Марта", тобто, "пані", "господиня". Жінки з цим ім’ям часто вірять у Бога, мають моральні цінності та цінують духовність
Ангел
Дівчина з крилами ангела. Фото: Freepik

У кого День ангела 8 листопада — чоловічі імена

Свій День ангела 8 листопада відзначають чоловіки, яких звати:

  • Гаврило — ім’я має давньоєврейське походження від імені Гавріель, тобто, "сила Божа" або "Бог є моєю силою". Чоловіки з цим ім’ям зазвичай дуже сильні та благородні особистості, які відрізняються високими моральними якостями 
  • Михайло — ім’я давньоєврейського походженні від імені Міхаель, тобто, "хто як Бог?" або "ніхто не рівний Богу". Ці люди є дуже позитивними, добрими, розумними, амбітними і уважними до навколишніх людей
  • Павло — ім’я латинського походження від слова "Paulus", тобто, "скромний" і " маленький". Люди з цим ім’ям вважаються скромними, але дуже мудрими. Носії імені Павло також є дуже добрими і надійними людьми
  • Рафаель — ім’я походить від давньоєврейського імені Рефаель,тобто, "зцілення Боже". Носії цього імені вважаються добрими, освіченими і благородними людьми, які вміють співчувати і допомагати навколишнім
Ангел
Хлопець з крилами ангела. Фото: Freepik

День ангела 8 листопада — найкращі привітання у прозі

У цей неймовірний день дозволь мені привітати тебе з Днем ангела! Нехай у твоєму особистому житті завжди буде все романтично, а у кар’єрному — успішно. Здоров’я тобі міцного, благополуччя і найкращих людей в оточенні. З іменинами!

***

Вітаю тебе з іменинами! Нехай тебе завжди по життю супроводжує янгол-охоронець, який захищатиме від усіх негаразд. Завжди кохай і будь коханим! Зі святом!

***

Хочу привітати тебе з Днем ангела! Нехай у тебе здійснюються всі мрії, а на твоєму шляху з’являються лише позитивні люди. Завжди посміхайся і йди по життю з високо піднятою головою! 

День ангела 8 листопада — привітання у листівках

Открытка
Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest
Открытка
Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest
Открытка
Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

День ангела 8 листопада — відеопривітання

Нагадаємо, ми писали про те, які церковні свята відзначатимуть українці в листопаді 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, які важливі свята будуть в Україні в листопаді 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, чого очікувати українцям у листопаді за картами Таро. 

День ангела листопад іменини свята 8 листопада привітання

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