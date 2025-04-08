День ангела сьогодні, 8 квітня 2025 — хто святкує іменини та як привітати

Маленька кучерява дівчинка з крилами янгола. Фото: freepik.com

День ангела — особливе свято для кожного. У цей вівторок, 8 квітня, свої іменини відзначають власники красивих імен. Оберіть теплі слова для рідних і друзів — нехай ваші побажання подарують радість, світло й гарний настрій.

Дізнайтеся, кого слід привітати з іменинами 8 квітня, та оберіть найкращі привітання для дорогих серцю людей.

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Хто сьогодні, 8 квітня, святкує день ангела — жіночі імена

8 квітня відзначають день ангела представниці прекрасної статі з іменем Марія та Ілона.

Марія — ім'я, що має давньоєврейське коріння та означає "кохана". Одне з найпопулярніших в Україні та найбільш поширених у світі. Власниці цього імені добрі та чуйні. Володіють рідкісним даром самопожертви.

Ілона — ім’я має кілька версій походження. За однією з найпоширеніших — воно бере коріння з германської мови та є жіночою формою імені Ілін, що в перекладі означає "благородна" або "вільна". Інша версія вказує на угорське походження імені: в угорській мові слово "ilon" перекладається як "квітка". Жінки з ім'ям Ілона зазвичай вирізняються енергійністю, впевненістю та цілеспрямованістю. Вони мають сильний характер, тверду волю та вміють досягати поставлених цілей.

Красива дівчина у хмарах. Фото: freepik.com

Хто сьогодні, 8 квітня, відзначає іменини — чоловічі імена

Іван — ім'я має давньоюдейське походження, означає "милість Божа". Вважається одним з найпоширеніших чоловічих імен в Україні. Основні риси характеру Івана: впевненість у собі, простодушність, мудрість та вміння щиро дружити.

Сергій — латинське ім'я, перекладається як "знатний", "високий". Ім'я наділяє свого власника такими рисами характеру як емоційність, добродушність, сердечність, уміння співпереживати, здатністю досягати великих цілей. Носії цього імені часто сприймаються як мудрі, впевнені у собі та харизматичні особистості.

Чоловік з крилами янгола. Фото: freepik.com

День ангела 8 квітня — теплі та щирі привітання у прозі

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, захищає від тривог, надихає на добро й наповнює життя світлом. Бажаю міцного здоров'я, гармонії в серці та радості в кожному дні!

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З іменинами! Нехай твій покровитель завжди веде тебе правильним шляхом, допомагає у важкі моменти й дарує сили там, де їх бракує. Бажаю щастя, тепла і благословення в усьому.

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Зі світлим та радісним святом — Днем ангела! Нехай у твоєму житті буде багато любові, душевного тепла і натхнення. Нехай ангел завжди підтримує тебе, огортає спокоєм і береже від будь-яких негараздів.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний захисник буде поруч у кожну мить — у радості, у викликах, у пошуках і перемогах. Бажаю сили духу, добробуту і міцного здоров'я.

Привітання з іменинами 8 квітня у красивих листівках

Привітання з іменинами 8 квітня. Фото: Новини.LIVE

Привітання з іменинами 8 квітня. Фото: Новини.LIVE

Привітання з іменинами 8 квітня. Фото: Новини.LIVE

Привітання з іменинами 8 квітня. Фото: Новини.LIVE

Привітання з іменинами 8 квітня. Фото: Новини.LIVE

Привітання з іменинами 8 квітня. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з днем ангела 8 квітня 2025 року

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