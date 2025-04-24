День ангела сьогодні, 24 квітня 2025 — хто святкує іменини та як привітати

Маленька дитина з крилами янгола. Фото: freepik.com

День ангела — це не просто дата у календарі. Це особливий день, коли кожна людина відчуває невидиму підтримку небесного захисника. У такі миті хочеться подарувати найтепліші слова, висловити свою любов і побажати лише світлого майбутнього.

Новини.LIVE розповідає, хто святкує день ангела 24 квітня, що означають імена та як красиво привітати іменинників в особливе свято.

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Хто сьогодні, 24 квітня, святкує день ангела — жіночі імена

Єлизавета — має глибоке єврейське коріння та означає "Бог — моя клятва" або "Божа обіцянка". Єлизавети — це жінки із залізною волею, яскравим лідерським духом і здатністю запалювати серця інших. Їхня внутрішня сила, рішучість і віра в себе допомагають долати найскладніші виклики. Єлизавета — ім'я для тих, хто веде за собою, хто мріє і втілює мрії в життя.

Ангеліна — ім'я грецького походження, що означає "ангельська" або "вісниця". Його носії зазвичай мають сильний, вольовий характер і відчутну харизму. Ангеліни впевнені, цілеспрямовані, здатні стати опорою не лише для рідних, а й для цілого колективу. Це ім'я — про світло, рішучість і натхнення, що йдуть поруч із добром.

Дівчина з великими крилами. Фото: freepik.com

Хто сьогодні, 24 квітня, відзначає іменини — чоловічі імена

Валентин — походить від латинського слова valens та перекладається як "сильний" або "здоровий". Та за цим ім'ям криється більше, ніж просто фізична міць. Валентини — це глибокі натури, схильні до роздумів, філософії, тонкого сприйняття світу. Вони помічають деталі, на які інші не звертають уваги, і вміють бачити красу там, де вона захована за буденністю.

Інокентій — рідкісне, але дуже шляхетне ім'я, яке походить від латинського innocens, що перекладається як "невинний", "чистий". Носії цього імені — справжні гуманісти, моральні авторитети, які живуть за совістю. Їхня доброта, щирість і бажання допомагати іншим роблять їх особливими, а прагнення до гармонії — рушієм у житті.

Лука — має латинське коріння та означає "світлий", "той, що несе світло". Ці чоловіки — природжені оптимісти з відкритим серцем і тонким чуттям до людей. Їм легко знаходити спільну мову, вони вміють підтримати й зарядити позитивом. Лука — ім'я для доброго серця, світлої душі та життєлюбного характеру.

Микола — ім'я грецького походження, що означає "переможець народів". У нашій культурі це одне з найшанованіших імен. Миколи — мужні, сильні, завжди готові прийняти виклик. Вони мають дар керувати, приймати рішення та надихати. Це ім'я — символ стійкості, відповідальності й внутрішньої сили.

Сергій — ім'я з латинськими коренями, що в перекладі означає "знатний", "високий". Чоловіки з цим ім’ям зазвичай вирізняються благородством, самоповагою й умінням зберігати гідність у найскладніших ситуаціях. Сергії — це ті, хто не боїться труднощів, бо знає: сила — у спокої й вірності собі.

Олексій — ім'я грецького походження, що означає "захищати". І це дуже точно відображає суть його носіїв. Олексії — це надійні, сильні та справедливі люди, що мають природну схильність захищати близьких і вести за собою. Вони не терплять неправди й завжди готові діяти рішуче.

Хлопчик з крилами серед квітів. Фото: freepik.com

Іменини 24 квітня — щирі привітання у прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай янгол-охоронець завжди оберігає від негараздів, дарує натхнення та сили для здійснення мрій. Бажаю світла, гармонії та щастя у кожному дні!

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Щиро вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч — у радості й у складні моменти. Бажаю миру, внутрішнього спокою та віри в краще, що неодмінно настане.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай світло любові й підтримки супроводжує тебе повсякчас. Бажаю здоров'я, невичерпної енергії та втілення всіх добрих намірів і мрій.

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З Днем ангела! Нехай це світле свято принесе тепло у твоє серце, спокій у душу й натхнення у кожен день. Бажаю, щоб твій ангел завжди вказував правильний шлях і оберігав від зла.

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Вітаю з іменинами! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для радості, любові та надійної підтримки небес. Бажаю сили, гармонії та щоденних маленьких чудес поруч із тобою.

Красиві листівки з днем ангела 24 квітня

Привітання з іменинами 24 квітня. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з іменинами 24 квітня. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з іменинами 24 квітня. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з іменинами 24 квітня. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з іменинами 24 квітня. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з іменинами 24 квітня 2025 року

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