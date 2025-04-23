День ангела сьогодні, 23 квітня 2025 — хто святкує іменини та як привітати

Усміхнена дівчинка у костюмі з крилами. Фото: ТСН

​Сьогодні, 23 квітня, особливий день у православному календарі для багатьох українців і українок, які відзначають свій день ангела. Проте, це не лише свято імені, а й духовна подія, коли віряни вшановують свого небесного покровителя, святого, ім'я якого вони носять.

У кого іменини 23 квітня, яке значення мають імена та як красиво привітати — дізнавайтесь у статті Новини.LIVE.

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Хто сьогодні, 23 квітня, святкує день ангела — жіночі імена

Олександра — ім'я бере свій початок із грецької мови, де означає "захисниця", "надія" і "відважна". У його основі — чоловіче ім'я Олександр, що перекладається як "заступник людей". Жінки з цим іменем розумні, сильні, харизматичні. Їхній характер — це поєднання впевненості, лідерства та нескінченного прагнення до перемог у всіх сферах життя.

Валерія — ім'я походить від латинського слова valeo — "бути міцною, здоровою". І Валерія справді така: самодостатня, рішуча, вона легко знаходить своє місце у складному світі. Її не злякати труднощами — вона адаптується, вчиться, росте. У ній живе талант, гостре слово й бажання змінювати реальність під себе. Та водночас вона чутлива, часом емоційна й вразлива, що робить її ще більш живою, справжньою.

Софія — це ім'я в перекладі з грецької означає "мудрість". І Софія дійсно не з тих, хто кидає слова на вітер. Її кроки обережні, а рішення — виважені. Вона не чекає дива, вона творить його сама. Її характер — вольовий, а серце — спрагле до знань. Софія здатна підійматися там, де інші зупиняються, й досягати того, що для більшості здається недосяжним.

Красива дівчина з великими крилами. Фото: shutterstock.com

Хто сьогодні, 23 квітня, відзначає іменини — чоловічі імена

Анатолій — ім'я, що у перекладі з грецької означає "схід" або ж "схід Сонця". За іншою версією це ім'я могло вперше з'явитися на Анатолійському півострові, де розташована Анатолія. Чоловіки, які мають це ім'я, природжені організатори, стратеги, які легко ведуть за собою інших. Але їхня сила розкривається повністю тільки тоді, коли поруч є той, хто вірить, хто надихає і підтримує.

Опанас — грецьке ім'я, що означає "безсмертний". І справді, ті, хто має це ім'я, наче несуть у собі мудрість поколінь. Вони спокійні, розсудливі, надійні. У християнстві святий Опанас — приклад благочестя і глибокої віри.

Валерій — походить від латинського слова valeo, що означає "сильний та здоровий". Ім'я, що асоціюється з силою, здоров'ям і невтомною волею. Валерій — чоловік дії, не слів. Він мислить чітко, діє рішуче і впевнено йде до своїх цілей. Його не лякає новизна — він адаптується, перемагає, перетворює перешкоди на досвід.

Георгій — ім'я має грецьке коріння, що означає "землероб". Георгій — чесний, справедливий, з твердими моральними переконаннями. Він не боїться труднощів, не відступає від принципів і завжди тримає слово.

Єгор — ще одна гілка з дерева імені Георгій. Той самий "землероб", але з твердим прагматизмом. Єгори не витрачають час на ілюзії — вони будують, змінюють, досягають. Це чоловіки з чіткою ціллю та реалістичним поглядом на світ.

Іван — ім'я з глибоким єврейським корінням, що перекладається як "Божа милість". Івани добрі, щирі, глибокі. У них є щось від мудрого старця і безтурботної дитини. Це ті, на кого можна покластися.

Ян — ім'я, яке несе у собі світло і шляхетність. Воно походить від того ж кореня, що й Іван, але звучить самостійно й гордо. В перекладі з давньоєврейської означає "Бог милостивий". Яни — люди з високим почуттям справедливості, гідності та істини. Вони не гнуться перед труднощами.

Немовля з крилами янгола. Фото: shutterstock.com

Іменини 23 квітня — щирі привітання у прозі

З Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди веде тебе світлим шляхом, береже від негараздів і дарує сили на кожен день. Бажаю гармонії в душі, любові в серці й тепла в домі!

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Вітаю зі святом твого імені! Нехай у серці завжди панує спокій, у житті — щастя, а поряд — лише щирі люди. Хай твій ангел-охоронець ніколи не втомлюється тебе оберігати й надихати!

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Щиро вітаю з іменинами! Бажаю тобі невичерпної енергії, натхнення й легкості в кожному кроці. Будь щасливою, здоровою, коханою й впевненою в кожному своєму дні!

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У день твоїх іменин бажаю, щоб усе задумане збувалося легко, а поруч були ті, з ким тепло й радісно. Хай щастя буде постійним гостем у твоєму житті!

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З Днем ангела! Хай твій небесний захисник додає сил у потрібну мить, береже від усього лихого й завжди підказує правильний шлях. Будь здоровий, щасливий і впевнений у собі!

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Щирі вітання з Днем ангела! Бажаю світла на душі, радості в серці і ясності в думках.

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Привітання з днем ангела 23 квітня. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з днем ангела 23 квітня. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з днем ангела 23 квітня. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з днем ангела 23 квітня. Колаж: Новини.LIVE

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