День ангела сегодня, 23 апреля 2025 — кто празднует именины и как поздравить

Улыбающаяся девочка в костюме с крыльями. Фото: ТСН

Сегодня, 23 апреля, особый день в православном календаре для многих украинцев и украинок, которые отмечают свой день ангела. Однако, это не только праздник имени, но и духовное событие, когда верующие чествуют своего небесного покровителя, святого, имя которого они носят.

У кого именины 23 апреля, какое значение имеют имена и как красиво поздравить — узнавайте в статье Новини.LIVE.

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Кто сегодня, 23 апреля, празднует день ангела — женские имена

Александра — имя берет свое начало из греческого языка, где означает "защитница", "надежда" и "отважная". В его основе — мужское имя Александр, что переводится как "заступник людей". Женщины с этим именем умные, сильные, харизматичные. Их характер — это сочетание уверенности, лидерства и бесконечного стремления к победам во всех сферах жизни.

Валерия — имя происходит от латинского слова valeo — "быть крепкой, здоровой". И Валерия действительно такая: самодостаточная, решительная, она легко находит свое место в сложном мире. Ее не испугать трудностями — она адаптируется, учится, растет. В ней живет талант, острое слово и желание менять реальность под себя. И в то же время она чувствительна, порой эмоциональна и ранима, что делает ее еще более живой, настоящей.

София — это имя в переводе с греческого означает "мудрость". И София действительно не из тех, кто бросает слова на ветер. Ее шаги осторожны, а решения — взвешены. Она не ждет чуда, она творит его сама. Ее характер — волевой, а сердце — жаждущее знаний. София способна подниматься там, где другие останавливаются, и достигать того, что для большинства кажется недостижимым.

Красивая девушка с большими крыльями. Фото: shutterstock.com

Кто сегодня, 23 апреля, отмечает именины — мужские имена

Анатолий — имя, которое в переводе с греческого означает "восход" или "восход Солнца". По другой версии это имя могло впервые появиться на Анатолийском полуострове, где расположена Анатолия. Мужчины, носящие это имя, прирожденные организаторы, стратеги, которые легко ведут за собой других. Но их сила раскрывается полностью только тогда, когда рядом есть тот, кто верит, кто вдохновляет и поддерживает.

Опанас — греческое имя, означающее "бессмертный". И действительно, те, кто носит это имя, как будто несут в себе мудрость поколений. Они спокойны, благоразумны, надежны. В христианстве святой Опанас — пример благочестия и глубокой веры.

Валерий — происходит от латинского слова valeo, что означает "сильный и здоровый". Имя, ассоциирующееся с силой, здоровьем и неутомимой волей. Валерий — человек действия, не слов. Он мыслит четко, действует решительно и уверенно идет к своим целям. Его не пугает новизна — он адаптируется, побеждает, превращает препятствия в опыт.

Георгий — имя имеет греческие корни, что означает "земледелец". Георгий — честный, справедливый, с твердыми моральными убеждениями. Он не боится трудностей, не отступает от принципов и всегда держит слово.

Егор — еще одна ветвь из дерева имени Георгий. Тот самый "земледелец", но с твердым прагматизмом. Егоры не тратят время на иллюзии — они строят, меняют, достигают. Это мужчины с четкой целью и реалистичным взглядом на мир.

Иван — имя с глубокими еврейскими корнями, которое переводится как "Божья милость". Иваны добрые, искренние, глубокие. В них есть что-то от мудрого старца и беззаботного ребенка. Это те, на кого можно положиться.

Ян — имя, которое несет в себе свет и благородство. Оно происходит от того же корня, что и Иван, но звучит самостоятельно и гордо. В переводе с древнееврейского означает "Бог милостивый". Яны — люди с высоким чувством справедливости, достоинства и истины. Они не гнутся перед трудностями.

Младенец с крыльями ангела. Фото: shutterstock.com

Именины 23 апреля — искренние поздравления в прозе

С Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда ведет тебя светлым путем, бережет от невзгод и дарит силы на каждый день. Желаю гармонии в душе, любви в сердце и тепла в доме!

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Поздравляю с праздником твоего имени! Пусть в сердце всегда царит покой, в жизни — счастье, а рядом — только искренние люди. Пусть твой ангел-хранитель никогда не устает тебя оберегать и вдохновлять!

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Искренне поздравляю с именинами! Желаю тебе неисчерпаемой энергии, вдохновения и легкости в каждом шаге. Будь счастливой, здоровой, любимой и уверенной в каждом своем дне!

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В день твоих именин желаю, чтобы все задуманное сбывалось легко, а рядом были те, с кем тепло и радостно. Пусть счастье будет постоянным гостем в твоей жизни!

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С Днем ангела! Пусть твой небесный защитник придает сил в нужный момент, бережет от всего плохого и всегда подсказывает правильный путь. Будь здоров, счастлив и уверен в себе!

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Искренние поздравления с Днем ангела! Желаю света на душе, радости в сердце и ясности в мыслях.

Красивые открытки с днем ангела 23 апреля

Поздравление с днем ангела 23 апреля. Колаж: Новини.LIVE

Поздравление с днем ангела 23 апреля. Колаж: Новини.LIVE

Поздравление с днем ангела 23 апреля. Колаж: Новини.LIVE

Поздравление с днем ангела 23 апреля. Колаж: Новини.LIVE

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