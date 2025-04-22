День ангела сьогодні, 22 квітня 2025 — хто святкує іменини та як привітати

Портрет дитини, яка дивиться на сонячні бліки. Фото: freepik.com

Вівторок, 22 квітня — особливий день для багатьох українських чоловіків, адже саме сьогодні вони святкують свої іменини. День ангела — це чудова нагода висловити своїм близьким слова вдячності, підтримки та побажання добра.​

Новини.LIVE розповідає, хто святкує день ангела 22 квітня, що означають імена та як красиво привітати іменинників в особливе свято. Не забудьте відправити побажання своїм близьким, адже щире слово може зігріти серце, подарувати сили та натхнення.

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Хто сьогодні, 22 квітня, відзначає іменини — чоловічі імена

Віталій — ім'я римського походження, що означає "живий", "повний життя", "той, хто дарує життя". В церковний календар ім’я увійшло в часи раннього християнства. Ім'я наділяє свого носія життєствердними рисами: доброзичливістю, відкритістю, щирістю, чесністю та оптимізмом. Віталії — це уважні, відповідальні та енергійні люди.

Всеволод — слов'янське ім'я, утворене з двох коренів: "все" і "володіти", що разом означає "той, хто володіє всім", "володіє світом". Ім'я обіцяє врівноважений характер, внутрішню силу, доброту й цілеспрямованість. Всеволоди зазвичай наділені лідерськими якостями, гострим розумом, харизмою та вмінням будувати стосунки з людьми.

Гаврило — має біблійне походження і є формою імені Гавриїл, що перекладається як "Бог — моя сила" або "сила Божа". Це ім'я пов'язане з архангелом, посланцем Божим, символом захисту, віри та сили. Чоловіки з цим іменем вирізняються благородством, внутрішньою стійкістю, мудрістю та духовністю.

Дмитро — давньогрецьке ім'я, пов'язане з богинею родючості Деметрою, і означає "той, хто присвячений землі" або "Деметрі". Дмитро — спокійний, зважений та врівноважений чоловік, який цінує стабільність, гармонію та порядок у всьому. Він має сильне почуття обов'язку та глибокий внутрішній світ.

Клим — ім'я давньоримського походження, яке означає "спокійний", "миролюбний", "лагідний". Однак у темпераменті Клима часто відчутна непередбачуваність і енергія. Це волелюбні, живі, іноді імпульсивні особистості з творчим підходом до життя й великою внутрішньою силою.

Лука — ім'я, що походить від латинського слова lux — "світло". Відповідно, ім'я трактується як "світлий" або "осяяний". Лукам притаманна природна доброзичливість, комунікабельність та життєвий оптимізм. Вони мають витончені манери, добре відчувають настрій інших і легко знаходять спільну мову.

Остап — має грецьке коріння, а його значення пов'язане з такими якостями, як "міцний", "стійкий", "врівноважений". Остапи відомі своєю цілеспрямованістю, наполегливістю та прагненням дійти до суті речей. Вони серйозні, розважливі та здатні бути опорою для близьких.

Платон — грецьке ім'я, яке означає "широкоплечий". Платони зазвичай мають сильний характер, доброзичливу вдачу та внутрішню щедрість. Вони наділені прагненням до знань, філософським поглядом на світ і вмінням мислити глибоко й нестандартно.

Федір — грецьке ім'я, яке перекладається як "Божий дар". Його носії, як правило, сильні духом, впевнені, стійкі перед труднощами та наділені глибокою вірою. Федори часто мають високі моральні орієнтири, поважають традиції й уміють підтримувати інших у складні моменти.

Маленька дитина у костюмі з крилами. Фото: goodfon.com

Красиві привітання з іменинами 22 квітня у прозі

З Днем ангела! Бережи себе, бо ти — наша опора, гордість і серце. Дякуємо за мужність і нехай незламні сила та воля завжди будуть з тобою.

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Вітаю з іменинами! Нехай твій янгол-охоронець веде тебе крізь бурі до тиші, до дому, до мирного неба. Бажаю невичерпної сили та віри у світле майбутнє.

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У День ангела — особлива молитва за тебе. За твою витримку, відвагу й нескінченну віру в Україну. Нехай кожен день приносить надію, а кожна ніч — спокій і охорону з небес.

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З Днем ангела! Нехай твій небесний захисник береже тебе від негараздів і направляє на шлях мудрості, сили та благородства. Нехай у серці завжди буде спокій, а в душі — віра. Будь здоровий, впевнений у собі й щасливий щодня.

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Вітаю тебе з іменинами! Хай удача йде поруч, а життєвий шлях буде рівним і наповненим змістом. Залишайся таким же сильним, надійним і справжнім!

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З Днем ангела тебе! Нехай ім'я, яке ти носиш, буде твоїм щитом і благословенням. Бажаю внутрішнього спокою, міцного здоров'я, відданих друзів і тепла в серці.

День ангела 22 квітня — привітання у листівках

Привітання з іменинами 22 квітня. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з іменинами 22 квітня. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з іменинами 22 квітня. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з іменинами 22 квітня 2025 року

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