День ангела сьогодні, 18 квітня 2025 — хто святкує іменини та як привітати

Маленька дівчинка з крилами янгола. Фото: freepik.com

Сьогодні, 18 квітня, у Страсну п'ятницю чимало українців відзначають особливе свято — день ангела. Це чудова нагода привітати рідних, друзів або колег з іменинами, побажати їм тепла, здоров'я та миру.

У кого іменини 18 квітня, яке значення мають імена та як красиво привітати — дізнавайтесь у статті Новини.LIVE.

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Хто сьогодні, 18 квітня, святкує день ангела — жіночі імена

Тамара — жіноче ім'я, що має давньоєврейське коріння і в перекладі означає "фінікова пальма". Воно згадується в Біблії — зокрема, ім'я носила донька царя Давида. Тамари зазвичай вирізняються енергійністю, внутрішньою силою та незалежністю.

Дарина — ім'я має різні версії походження: у слов'янській традиції воно пов'язане зі словом "дар", тож тлумачиться як "подарунок", "та, що приносить радість". У перській мові ім'я має значення "володарка", "королева". За іншою версією це давньогрецьке ім'я, що перекладається як "дарована" або "благословенна". Дарини — стримані, витончені та впевнені в собі жінки з бездоганним смаком. Вони справляють приємне враження, люблять порядок та знають собі ціну.

Лариса — ім'я з подвійним походженням. За однією з версій, воно виникло з латинського слова larus, що означає "чайка". Інша, грецька версія, тлумачить ім'я як "солодка, приємна". Ім'я Лариса асоціюється з ніжністю, красою та благородством. Його носійки — витончені, розумні, доброзичливі жінки з високими моральними якостями.

Дівчина з крилами перед дзеркалом. Фото: shutterstock.com

Хто сьогодні, 18 квітня, відзначає іменини — чоловічі імена

Антон — ім'я давньоримського походження, що означає "гідний похвали" або "той, хто вступає в бій". Антони зазвичай вирізняються аналітичним розумом, широким світоглядом і чудовою пам'яттю. Вони спокійні, терплячі, вміють зважено підходити до рішень.

Василь — ім'я з грецьким корінням, що в перекладі означає "цар" або "володар". Його почали використовувати ще в період перських війн. Василі — це люди з вираженим почуттям гідності, енергійні, впевнені у собі, часто прагнуть до лідерства та здобувають авторитет у колективі.

Віктор — латинське ім'я, що перекладається як "переможець". Віктори — доброзичливі, щедрі, життєрадісні й принципові. Вони мають сильне почуття справедливості, не втрачають рівноваги в складних ситуаціях і завжди діють зважено.

Юхим — рідкісне ім'я візантійського походження, що бере початок від грецького Euphemios, у значенні "благочестивий", "той, хто пророкує добро". У християнстві ім'я носив один із 70 апостолів. Юхими — розумні, працелюбні й добросерді.

Іван — давнє ім'я єврейського походження, що означає "Божа милість". Це одне з найпоширеніших чоловічих імен в Україні, носіями якого були багато видатних історичних постатей. Івани вирізняються мудрістю, відкритістю та доброзичливістю. Вони надійні, мають сильний характер і щиру душу.

Кузьма — ім'я грецького походження, похідне від імені Космас, близького за значенням до слова "коваль". Часто асоціюється з міцністю, працьовитістю та розумом. Кузьми — відповідальні, врівноважені та наполегливі чоловіки, які не бояться складної роботи й завжди тримають слово.

Фелікс — латинське ім'я, що в перекладі означає "щасливий", "успішний". Його носії зазвичай цілеспрямовані, логічні в думках та вчинках, мають яскраво виражені лідерські якості. Фелікси йдуть до мети з холодним розрахунком, але водночас вміють надихати інших і дарувати позитив.

Ян — самостійна форма імені, яка вважається похідною від Івана, а в перекладі з давньоєврейської означає "Бог милостивий". За іншою версією, ім'я пов'язують із богом Янусом — покровителем світла в римській міфології. Яни — чесні, рішучі, із сильно розвиненим почуттям справедливості. Вони завжди прагнуть до істини й не зраджують своїм принципам.

Новонароджена дитина з білими крилами. Фото: depositphotos.com

Іменини 18 квітня — красиві привітання у прозі

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний захисник завжди буде поруч — у радості та труднощах, у кожному кроці твого життя. Бажаю світла в душі, любові навколо та внутрішнього спокою.

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З Днем ангела, красуне! Бажаю гармонії, здійснення мрій та любові, яка не знає меж.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб кожен день починався з усмішки, а завершувався теплом у серці.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій захисник оберігає тебе від усього злого, а у твоєму житті завжди буде місце для добра, миру й натхнення.

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Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твоя дорога буде світлою, серце — спокійним, а дух — незламним. Бажаю витримки, сили та віри в краще. Хай ангел веде тебе крізь усі життєві виклики до перемоги.

Яскраві листівки з днем ангела 18 квітня

Привітання з днем ангела 18 квітня. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з днем ангела 18 квітня. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з днем ангела 18 квітня. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з днем ангела 18 квітня. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з днем ангела 18 квітня. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з іменинами 18 квітня 2025 року

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