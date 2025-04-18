День ангела сегодня, 18 апреля 2025 — кто празднует именины и как поздравить

Маленькая девочка с крыльями ангела. Фото: freepik.com

Сегодня, 18 апреля, в Страстную пятницу многие украинцы отмечают особый праздник — день ангела. Это прекрасная возможность поздравить родных, друзей или коллег с именинами, пожелать им тепла, здоровья и мира.

У кого именины 18 апреля, какое значение имеют имена и как красиво поздравить — узнавайте в статье Новини.LIVE.

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Кто сегодня, 18 апреля, празднует день ангела — женские имена

Тамара — женское имя, имеющее древнееврейские корни и в переводе означающее "финиковая пальма". Оно упоминается в Библии — в частности, имя носила дочь царя Давида. Тамары обычно отличаются энергичностью, внутренней силой и независимостью.

Дарья — имя имеет разные версии происхождения: в славянской традиции оно связано со словом "дар", поэтому толкуется как "подарок", "та, что приносит радость". В персидском языке имя имеет значение "владычица", "королева". По другой версии это древнегреческое имя, которое переводится как "дарованная" или "благословенная". Дарины — сдержанные, утонченные и уверенные в себе женщины с безупречным вкусом. Они производят приятное впечатление, любят порядок и знают себе цену.

Лариса — имя с двойным происхождением. По одной из версий, оно возникло из латинского слова larus, что означает "чайка". Другая, греческая версия, толкует имя как "сладкая, приятная". Имя Лариса ассоциируется с нежностью, красотой и благородством. Его носительницы — утонченные, умные, доброжелательные женщины с высокими моральными качествами.

Девушка с крыльями перед зеркалом. Фото: shutterstock.com

Кто сегодня, 18 апреля, отмечает именины — мужские имена

Антон — имя древнеримского происхождения, что означает "достойный похвалы" или "вступающий в бой". Антоны обычно отличаются аналитическим умом, широким мировоззрением и отличной памятью. Они спокойны, терпеливы, умеют взвешенно подходить к решениям.

Василий — имя с греческими корнями, что в переводе означает "царь" или "властелин". Его начали использовать еще в период персидских войн. Василии — это люди с выраженным чувством достоинства, энергичные, уверенные в себе, часто стремятся к лидерству и приобретают авторитет в коллективе.

Виктор — латинское имя, которое переводится как "победитель". Викторы — доброжелательные, щедрые, жизнерадостные и принципиальные. Они обладают сильным чувством справедливости, не теряют равновесия в сложных ситуациях и всегда действуют взвешенно.

Ефим — редкое имя византийского происхождения, берущее начало от греческого Euphemios, в значении "благочестивый", "тот, кто предсказывает добро". В христианстве имя носил один из 70 апостолов. Ефимы — умные, трудолюбивые и добросердечные.

Иван — древнее имя еврейского происхождения, означающее "Божья милость". Это одно из самых распространенных мужских имен в Украине, носителями которого были многие выдающиеся исторические фигуры. Иваны отличаются мудростью, открытостью и доброжелательностью. Они надежны, имеют сильный характер и искреннюю душу.

Кузьма — имя греческого происхождения, производное от имени Космас, близкого по значению к слову "кузнец". Часто ассоциируется с прочностью, трудолюбием и умом. Кузьмы — ответственные, уравновешенные и настойчивые мужчины, которые не боятся сложной работы и всегда держат слово.

Феликс — латинское имя, которое в переводе означает "счастливый", "успешный". Его носители обычно целеустремленные, логичны в мыслях и поступках, имеют ярко выраженные лидерские качества. Феликсы идут к цели с холодным расчетом, но при этом умеют вдохновлять других и дарить позитив.

Ян — самостоятельная форма имени, которая считается производной от Ивана, а в переводе с древнееврейского означает "Бог милостивый". По другой версии, имя связывают с богом Янусом — покровителем света в римской мифологии. Яны — честные, решительные, с сильно развитым чувством справедливости. Они всегда стремятся к истине и не изменяют своим принципам.

Новорожденный ребенок с белыми крыльями. Фото: depositphotos.com

Именины 18 апреля — красивые поздравления в прозе

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный защитник всегда будет рядом — в радости и трудностях, в каждом шаге твоей жизни. Желаю света в душе, любви вокруг и внутреннего спокойствия.

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С Днем ангела, красавица! Желаю гармонии, исполнения желаний и любви, которая не знает границ.

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Искренне поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы каждый день начинался с улыбки, а завершался теплом в сердце.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой защитник оберегает тебя от всего злого, а в твоей жизни всегда будет место для добра, мира и вдохновения.

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Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твоя дорога будет светлой, сердце — спокойным, а дух — несокрушимым. Желаю выдержки, силы и веры в лучшее. Пусть ангел ведет тебя сквозь все жизненные вызовы к победе.

Яркие открытки с днем ангела 18 апреля

Поздравление с днем ангела 18 апреля. Колаж: Новини.LIVE

Поздравление с днем ангела 18 апреля. Колаж: Новини.LIVE

Поздравление с днем ангела 18 апреля. Колаж: Новини.LIVE

Поздравление с днем ангела 18 апреля. Колаж: Новини.LIVE

Поздравление с днем ангела 18 апреля. Колаж: Новини.LIVE

Видеопоздравления с именинами 18 апреля 2025 года

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