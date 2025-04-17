День ангела сьогодні, 17 квітня 2025 — хто святкує іменини та як привітати

Маленький хлопчик серед хмар та веселки. Фото: freepik.com

Сьогодні, 17 квітня, день ангела відзначають чоловіки з іменами, що мають глибоке історичне та духовне значення. У цю особливу дату слід привітати рідних та друзів.

Новини.LIVE пропонує вам не лише перелік тих, хто святкує День ангела 17 квітня, а й цікаві факти про походження кожного імені, а також щирі привітання у прозі та листівках.

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Хто сьогодні, 17 квітня, відзначає іменини — чоловічі імена

Сьогодні день ангела відзначають лише чоловіки. Перелік імен наступний:

Адріан — ім'я латинського походження, яке означає "той, хто з Адріатичного узбережжя". Адріани зазвичай вирізняються вродженим прагненням до успіху, високим професіоналізмом і здатністю до співпереживання. Вони рішучі, врівноважені, вміють знаходити спільну мову.

Єфрем — ім'я єврейського походження, що означає "плідний". Чоловіки з цим іменем часто виявляють глибоку чуйність до оточення, схильні до роздумів і щиро підтримують інших у складні моменти. Їхня доброзичливість поєднується з внутрішньою силою та вмінням зберігати спокій.

Іван — давнє ім'я з єврейським корінням, у перекладі — "Божа милість". Це одне з найпопулярніших імен в Україні, яке носили чимало видатних особистостей. Івани — щирі, мудрі та відкриті до світу. Вони мають велику силу характеру, розсудливість і добродушність, що робить їх надійними друзями та партнерами.

Михайло — ім'я з багатою духовною історією, походить із давньоєврейської й перекладається як "хто як Бог?" або "той, хто подібний до Бога". У християнстві Михайло уособлює боротьбу за правду й добро. Чоловіки з цим ім'ям мають глибоке почуття справедливості, розвинену інтуїцію, наполегливість і високу інтелектуальну гнучкість.

Олександр — ім'я давньогрецького походження, яке тлумачиться як "захисник людей". Олександри — це природжені лідери, відважні, чесні та рішучі. Вони прагнуть захищати тих, хто поруч, і здатні проявляти витримку в найвідповідальніші моменти.

Семен — єврейське ім'я, що перекладається як "почутий Богом". Семени — доброзичливі, відкриті, працелюбні та надзвичайно стійкі. Їм притаманні щирість у стосунках і здатність досягати мети, не втрачаючи людяності.

Федір — ім'я грецького походження, яке означає "дар Божий". Чоловіки з цим іменем — надійні, мужні та вольові. Вони не бояться викликів, швидко адаптуються до змін і впевнено йдуть до поставлених цілей, водночас залишаючись щирими та чуйними.

Малюк з крилами янгола. Фото: depositphotos.com

День ангела 17 квітня — найкращі привітання у прозі

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю незламної сили, стійкості духу та віри в перемогу. Нехай твій ангел невидимо крокує поруч, допомагаючи у найвідповідальніші миті та оберігаючи від небезпек.

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З Днем ангела! Нехай у твоєму серці живе спокій, а у справах — мудрість і влучність рішень. Міцного здоров'я, витримки та сили.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій шлях буде захищений згори, а в серці завжди горить вогонь мужності. Бажаю сил, ясного розуму та надійного плеча поруч. Все, що ти робиш — надихає. Бережи себе!

***

Вітаю з Днем ангела! Хай кожен день дарує натхнення, силу волі та тверде переконання в тому, що добро переможе. Бажаю міцного здоров'я та вірних друзів поруч.

Красиві листівки з іменинами 17 квітня

Привітання з днем ангела 17 квітня. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з днем ангела 17 квітня. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з днем ангела 17 квітня. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з днем ангела 17 квітня. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з днем ангела 17 квітня 2025 року

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