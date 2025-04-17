День ангела сегодня, 17 апреля 2025 — кто празднует именины и как поздравить

Маленький мальчик среди облаков и радуги. Фото: freepik.com

Сегодня, 17 апреля, день ангела отмечают мужчины с именами, имеющими глубокое историческое и духовное значение. В эту особую дату следует поздравить родных и друзей.

Новини.LIVE предлагает вам не только перечень тех, кто празднует День ангела 17 апреля, но и интересные факты о происхождении каждого имени, а также искренние поздравления в прозе и открытках.

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Кто сегодня, 17 апреля, отмечает именины — мужские имена

Сегодня день ангела отмечают только мужчины. Перечень имен следующий:

Адриан — имя латинского происхождения, которое означает "тот, кто с Адриатического побережья". Адрианы обычно отличаются врожденным стремлением к успеху, высоким профессионализмом и способностью к сопереживанию. Они решительны, уравновешены, умеют находить общий язык.

Ефрем — имя еврейского происхождения, означающее "плодовитый". Мужчины с этим именем часто проявляют глубокую чуткость к окружающим, склонны к размышлениям и искренне поддерживают других в сложные моменты. Их доброжелательность сочетается с внутренней силой и умением сохранять спокойствие.

Иван — древнее имя с еврейскими корнями, в переводе — "Божья милость". Это одно из самых популярных имен в Украине, которое носили многие выдающиеся личности. Иваны — искренние, мудрые и открытые к миру. Они обладают большой силой характера, благоразумием и добродушием, что делает их надежными друзьями и партнерами.

Михаил — имя с богатой духовной историей, происходит из древнееврейского и переводится как "кто как Бог?" или "тот, кто подобен Богу". В христианстве Михаил олицетворяет борьбу за правду и добро. Мужчины с этим именем обладают глубоким чувством справедливости, развитой интуицией, настойчивостью и высокой интеллектуальной гибкостью.

Александр — имя древнегреческого происхождения, которое толкуется как "защитник людей". Александры — это прирожденные лидеры, отважные, честные и решительные. Они стремятся защищать тех, кто рядом, и способны проявлять выдержку в самые ответственные моменты.

Семен — еврейское имя, которое переводится как "услышанный Богом". Семены — доброжелательные, открытые, трудолюбивые и чрезвычайно стойкие. Им присущи искренность в отношениях и способность достигать цели, не теряя человечности.

Федор — имя греческого происхождения, которое означает "дар Божий". Мужчины с этим именем — надежные, мужественные и волевые. Они не боятся вызовов, быстро адаптируются к изменениям и уверенно идут к поставленным целям, при этом оставаясь искренними и отзывчивыми.

Малыш с крыльями ангела. Фото: depositphotos.com

День ангела 17 апреля — лучшие поздравления в прозе

Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю несокрушимой силы, стойкости духа и веры в победу. Пусть твой ангел невидимо шагает рядом, помогая в самые ответственные моменты и оберегая от опасностей.

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С Днем ангела! Пусть в твоем сердце живет покой, а в делах — мудрость и точность решений. Крепкого здоровья, выдержки и силы.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой путь будет защищен свыше, а в сердце всегда горит огонь мужества. Желаю сил, ясного ума и надежного плеча рядом. Все, что ты делаешь — вдохновляет. Береги себя!

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть каждый день дарит вдохновение, силу воли и твердое убеждение в том, что добро победит. Желаю крепкого здоровья и верных друзей рядом.

Красивые открытки с именинами 17 апреля

Поздравление с днем ангела 17 апреля. Колаж: Новини.LIVE

Поздравление с днем ангела 17 апреля. Колаж: Новини.LIVE

Поздравление с днем ангела 17 апреля. Колаж: Новини.LIVE

Поздравление с днем ангела 17 апреля. Колаж: Новини.LIVE

Видеопоздравление с днем ангела 17 апреля 2025 года

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